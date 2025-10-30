Илия Петков, Георги Татаров и Гротадзолина с драматична трета поредна загуба в Италия

Националите Илия Петков, Георги Татаров и техният Юаса Батери (Гротадзолина) записаха трета поредна загуба от началото на сезона в италианската Суперлига. Възпитаниците на Масимилиано Ортензи отстъпиха изключително драматично като гости на Чистерна Волей с 2:3 (22:25, 25:22, 21:25, 25:22, 13:15) в двубой от междинния 3-и кръг на първенството, игран тази вечер.

Илия Петков, Георги Татаров и Гротадзолина с втора загуба в Италия

Така Гротадзолина остава на последното 12-о място във временното класиране без победа и с една единствена спечелена точка до момента. В следващия, редовен, 4-и кръг Петков, Татаров и съотборниците им са отново гости, но на Сонепар (Падуа), с националът Борис Начев в състава. Срещата е в неделя (2 ноември) от 18,00 часа българско време.

Георги Татаров игра стабилно цял мач за гостите и се отчете с 12 точки (1 блок, 37% ефективност в атака и 41% позитивно посрещане).

Илия Петков също игра през цялото време завърши с едва 3 точки (50% ефективност в атака - -3).

Най-резултатен за Гротадзолина отново беше иранецът Амир Голзадех с 21 точки (4 блока и 55% ефективност в атака - +9), а Джулио Магалини приключи със 17 точки (2 блока, 1 ас, 56% ефективност в атака и 47% позитивно посрещане - +2), но и това не помогна за успеха.

За тима на Чистерна Томазо Гуцо заби страхотните 25 точки (3 блока и 52% ефективност в атака - +11), а Филипо Ланца добави още 16 точки (1 блок, 2 аса, 45% ефективност в атака и 64% позитивно посрещане - +5) за победата.

ЧИСТЕРНА ВОЛЕЙ - ЮАСА БАТЕРИ (ГРОТАДЗОЛИНА) 3:2 (25:22, 22:25, 25:21, 22:25, 15:13)

ЧИСТЕРНА: Алесандро Фаница 1, Томазо Гуцо 25, Филипо Ланца 16, Ефе Байрам 8, Даниеле Мацоне 12, Фабиан Плак 13 - Ландън Къри-либеро (Никола Салси, Томазо Барото 1, Юга Таруми, Даниел Муньос 2)

Старши треньор: ДАНИЕЛЕ МОРАТО

ГРОТАДЗОЛИНА: Марко Фаласки 1, Амир Голзадех 21, Джулио Магалини 17, ГЕОРГИ ТАТАРОВ 12, ИЛИЯ ПЕТКОВ 3, Драган Станкович 11 - Андреа Маркизио-либеро (Душан Петковвич, Микеле Федрици, Мануеле Маркиани, Марко Пелакани, Рикардо Веки, Лазар Копривица)

Старши треньор: МАСИМИЛИАНО ОРТЕНЗИ

Снимки: legavolley.it