Незабравимо участие на маратона между Уелс и Англия

Регионът Ceredigion имаше силно представителство на международната сцена, след като четирима бегачи от клубовете Aberystwyth Athletic Club и Sarn Helen облякоха екипа на Уелс в международния маратон за ветерани между Уелс и Англия, който се проведе в рамките на маратона на Абингтън.

Гари Дейвис, който за първи път облече уелския екип, завърши със страхотно време от 2:46:00 и беше седмият уелски представител, пресякъл финалната линия.

Ед Ланд финишира с време 2:58:52, а Трейси Брийдън за първи път слезе под границата от три часа, постигайки 2:59:58. С този резултат тя си осигури сребърен медал в шампионата за ветерани и трето място в своята възрастова категория.

Майк Дейвис пресече финалната линия с време 3:01:48, ставайки първият уелсец, завършил в своята възрастова група.

За Дейвис е било голяма чест да облече червения екип на Уелс.

"Никога няма да забравя този ден и шанса да нося червения екип и да представям страната си. Това беше ден, който доказа, че всички тежки тренировки са си заслужавали“, сподели той. "В Ceredigion имаме късмета да разполагаме със силни клубове и треньори и беше страхотно да видим доброто представяне на региона днес. Това е първият ми екип, но се надявам да не е последният.“