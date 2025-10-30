Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Незабравимо участие на маратона между Уелс и Англия

Незабравимо участие на маратона между Уелс и Англия

  • 30 окт 2025 | 12:30
  • 394
  • 0
Незабравимо участие на маратона между Уелс и Англия

Регионът Ceredigion имаше силно представителство на международната сцена, след като четирима бегачи от клубовете Aberystwyth Athletic Club и Sarn Helen облякоха екипа на Уелс в международния маратон за ветерани между Уелс и Англия, който се проведе в рамките на маратона на Абингтън.

Гари Дейвис, който за първи път облече уелския екип, завърши със страхотно време от 2:46:00 и беше седмият уелски представител, пресякъл финалната линия.

Ед Ланд финишира с време 2:58:52, а Трейси Брийдън за първи път слезе под границата от три часа, постигайки 2:59:58. С този резултат тя си осигури сребърен медал в шампионата за ветерани и трето място в своята възрастова категория.

Майк Дейвис пресече финалната линия с време 3:01:48, ставайки първият уелсец, завършил в своята възрастова група.

За Дейвис е било голяма чест да облече червения екип на Уелс.

"Никога няма да забравя този ден и шанса да нося червения екип и да представям страната си. Това беше ден, който доказа, че всички тежки тренировки са си заслужавали“, сподели той. "В Ceredigion имаме късмета да разполагаме със силни клубове и треньори и беше страхотно да видим доброто представяне на региона днес. Това е първият ми екип, но се надявам да не е последният.“

Следвай ни:

Още от Лека атлетика

Сезон 2025 на Фемке Бол в цифри

Сезон 2025 на Фемке Бол в цифри

  • 30 окт 2025 | 09:55
  • 1868
  • 3
Скоро стартира продажбата на билети за Световния шампионат Ultimate Championship

Скоро стартира продажбата на билети за Световния шампионат Ultimate Championship

  • 29 окт 2025 | 20:10
  • 687
  • 0
Две маратонски победи за 63 дни? Хасан се цели в маратона на Ню Йорк

Две маратонски победи за 63 дни? Хасан се цели в маратона на Ню Йорк

  • 29 окт 2025 | 17:29
  • 560
  • 0
Дейвид Гилик разкри защо олимпийска спринтова звезда е взела смелото решение да се състезава за Ирландия

Дейвид Гилик разкри защо олимпийска спринтова звезда е взела смелото решение да се състезава за Ирландия

  • 29 окт 2025 | 15:07
  • 659
  • 0
Облик Севил разкри повратния момент, който му е дал увереност да победи Ноа Лайлс и Кишейн Томпсън в Токио

Облик Севил разкри повратния момент, който му е дал увереност да победи Ноа Лайлс и Кишейн Томпсън в Токио

  • 29 окт 2025 | 14:53
  • 2135
  • 0
Юсейн Болт притеснен за родината си заради урагана Мелиса: Молете се за Ямайка

Юсейн Болт притеснен за родината си заради урагана Мелиса: Молете се за Ямайка

  • 29 окт 2025 | 13:16
  • 6465
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Черноморец 1:1 Лудогорец, "орлите" изравниха с вратарски гол

Черноморец 1:1 Лудогорец, "орлите" изравниха с вратарски гол

  • 30 окт 2025 | 13:57
  • 7940
  • 15
ЦСКА има нов изпълнителен директор

ЦСКА има нов изпълнителен директор

  • 30 окт 2025 | 11:09
  • 24072
  • 27
Слот вече е сред фаворитите за уволнение след поредния провал на Ливърпул

Слот вече е сред фаворитите за уволнение след поредния провал на Ливърпул

  • 30 окт 2025 | 11:02
  • 12064
  • 23
ПФК Ботев преди дербито: Истинската сила на Пловдив е в единството и взаимното уважение

ПФК Ботев преди дербито: Истинската сила на Пловдив е в единството и взаимното уважение

  • 30 окт 2025 | 10:07
  • 3565
  • 5
Ясни са четвъртфиналните двойки в Карабао Къп

Ясни са четвъртфиналните двойки в Карабао Къп

  • 30 окт 2025 | 04:21
  • 14163
  • 0
Реал Мадрид иска астрономическо обезщетение заради Суперлигата

Реал Мадрид иска астрономическо обезщетение заради Суперлигата

  • 30 окт 2025 | 11:42
  • 8731
  • 1