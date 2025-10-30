Шок във волейбола! Ирански национал почина

Черен ден за волейбола по света!

26-годишният национал на Иран Сабер Каземи почина, след като през последните 2 седмици бе в кома.

Ирански волейболист в кома след тренировка

Преди 2 седмици Сабер Каземи, който през този сезон се състезаваше за Ал Раян от Катар, внезапно изгуби съзнание на терена, докато се възстановяваше след тренировка. Младият иранец бе незабавно откаран в болница, а тежестта на ситуацията наложи поставянето му в изкуствена кома. Причината е спиране на сърдечния ритъм.

Трагичната вест потвърдиха и от Иранската волейболна федерация.

Две седмици лекарите в Катар и в Техеран, където той бе преместен, се бориха да го върнат към живота, но състоянието му се влошило. На 29 октомври от болницата обявиха смъртта му.

Иранската волейболна федерация следеше отблизо развитието на състоянието на Каземи.

От там заявиха, че са загубили не само един от основните си волейболисти в националния тим, а и човек, който е символ на смирение, надежда и решителност.

❗️PILNY KOMUNIKAT IRAŃSKIEJ FEDERACJI PIŁKI SIATKOWEJ:



🎙: - Komisja medyczna złożona z najlepszych specjalistów w Iranie, potwierdziła śmierć mózgu u siatkarza Sabera Kazemiego.



26-latek od ponad tygodnia jest w śpiączce... W ostatnich dniach, na prośbę irańskiej federacji,… pic.twitter.com/UhgNoz78mu — Jakub Balcerzak (@Jakub110Jakub) October 29, 2025

Сабер Каземи е шампион, символ на триумфа на иранския национален отбор. През 2021 г. той завоюва златото на Азиатското първенство в Япония, а след това стана двукратен шампион на Азиатските игри през 2018 и 2022 г.

Той игра и срещу България през юни 2025 г. в Лигата на нациите, когато тимът на Иран победи с 3:0 в Гданск (Полша).