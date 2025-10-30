Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Шок във волейбола! Ирански национал почина

Шок във волейбола! Ирански национал почина

  • 30 окт 2025 | 11:51
  • 7265
  • 0
Шок във волейбола! Ирански национал почина

Черен ден за волейбола по света!

26-годишният национал на Иран Сабер Каземи почина, след като през последните 2 седмици бе в кома.

Ирански волейболист в кома след тренировка
Ирански волейболист в кома след тренировка

Преди 2 седмици Сабер Каземи, който през този сезон се състезаваше за Ал Раян от Катар, внезапно изгуби съзнание на терена, докато се възстановяваше след тренировка. Младият иранец бе незабавно откаран в болница, а тежестта на ситуацията наложи поставянето му в изкуствена кома. Причината е спиране на сърдечния ритъм.

Трагичната вест потвърдиха и от Иранската волейболна федерация.

Две седмици лекарите в Катар и в Техеран, където той бе преместен, се бориха да го върнат към живота, но състоянието му се влошило. На 29 октомври от болницата обявиха смъртта му.

Иранската волейболна федерация следеше отблизо развитието на състоянието на Каземи.

От там заявиха, че са загубили не само един от основните си волейболисти в националния тим, а и човек, който е символ на смирение, надежда и решителност.

Сабер Каземи е шампион, символ на триумфа на иранския национален отбор. През 2021 г. той завоюва златото на Азиатското първенство в Япония, а след това стана двукратен шампион на Азиатските игри през 2018 и 2022 г.

Той игра и срещу България през юни 2025 г. в Лигата на нациите, когато тимът на Иран победи с 3:0 в Гданск (Полша).

Следвай ни:

Още от Волейбол

Силна Елица Атанасийевич с 21 точки, Паниониос с драматичен дебют за "Чалъндж къп"

Силна Елица Атанасийевич с 21 точки, Паниониос с драматичен дебют за "Чалъндж къп"

  • 30 окт 2025 | 02:56
  • 2542
  • 0
Жасмин Величков: Страхотна победа за нас

Жасмин Величков: Страхотна победа за нас

  • 30 окт 2025 | 02:29
  • 1976
  • 0
Падуа, без Борис Начев, с нова загуба в Италия

Падуа, без Борис Начев, с нова загуба в Италия

  • 30 окт 2025 | 02:22
  • 863
  • 1
Алекс Николов: Доволен съм от победата, но можехме да спечелим и с 3:0

Алекс Николов: Доволен съм от победата, но можехме да спечелим и с 3:0

  • 30 окт 2025 | 01:52
  • 1316
  • 0
Илия Петков, Георги Татаров и Гротадзолина с драматична трета поредна загуба в Италия

Илия Петков, Георги Татаров и Гротадзолина с драматична трета поредна загуба в Италия

  • 30 окт 2025 | 01:44
  • 2257
  • 1
Супер Мартин Атанасов с 20 точки и MVP, Mонца с първа победа в Италия

Супер Мартин Атанасов с 20 точки и MVP, Mонца с първа победа в Италия

  • 30 окт 2025 | 00:44
  • 3811
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА има нов изпълнителен директор

ЦСКА има нов изпълнителен директор

  • 30 окт 2025 | 11:09
  • 15163
  • 16
11-те на Черноморец и Лудогорец

11-те на Черноморец и Лудогорец

  • 30 окт 2025 | 12:25
  • 662
  • 3
Арне Слот вече е сред фаворитите за уволнение след поредния провал на Ливърпул

Арне Слот вече е сред фаворитите за уволнение след поредния провал на Ливърпул

  • 30 окт 2025 | 11:02
  • 6884
  • 10
ПФК Ботев преди дербито: Истинската сила на Пловдив е в единството и взаимното уважение

ПФК Ботев преди дербито: Истинската сила на Пловдив е в единството и взаимното уважение

  • 30 окт 2025 | 10:07
  • 1632
  • 2
Ясни са четвъртфиналните двойки в Карабао Къп

Ясни са четвъртфиналните двойки в Карабао Къп

  • 30 окт 2025 | 04:21
  • 11975
  • 0
Реал Мадрид иска астрономическо обезщетение заради Суперлигата

Реал Мадрид иска астрономическо обезщетение заради Суперлигата

  • 30 окт 2025 | 11:42
  • 4538
  • 1