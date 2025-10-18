Ирански волейболист в кома след тренировка

Волейболният свят е шокиран! Сабер Каземи, 26-годишният талант на Ал Раян от Катар, внезапно изгуби съзнание на терена, докато се възстановяваше след тренировка. Младият иранец бе незабавно откаран в болница, а тежестта на ситуацията наложи поставянето му в изкуствена кома.

🎥#والی_پلان



همون «تو رگی» که می‌گه پاشو—ما همونیم که تا آخر می‌ایستیم ⚡️🖤

تو فقط برگرد، ما تا آخر خط می‌مونیم 🏐🇮🇷

پاشو پسر ؛ ما منتظر می مونیم تا برگردی و دوباره همون لحظه ها رو برامون تکرار می‌کنی 🙏💪🖤https://t.co/BqLtEijPqD#IRIVF pic.twitter.com/15VqzOcbcL — Iran Volleyball Federation (@IRIVF) October 18, 2025

В момента Каземи се намира в интензивното отделение в болница в Доха. Единствената утеха сред драмата е, че органите му – сърцето, белите дробове и черният дроб – са здрави, но състоянието му остава критично.

Prayers up for 🇮🇷 Saber Kazemi 🙏



Heartbreaking news! Saber Kazemi, former Iran national team star and current Al-Rayyan player in Qatar, has fallen into a coma after reportedly suffering a heart attack caused by an electric shock while in the hotel pool where he was staying.… pic.twitter.com/rd1TAnldz0 — Volleytrails (@volleytrails) October 18, 2025

Първият човек на иранската волейболна федерация, Сейд Милад Тагави, не крие тревогата си. Той е в постоянна връзка с катарските медицински екипи. Тагави също така е настоял колегата му Алиджа ел-Гавари лично да следи грижите за младия спортист и при нужда да го премести в най-добре оборудваната болница в Доха.

Сабер Каземи е шампион, символ на триумфа на иранския национален отбор. През 2021-а година той завоюва златото на Азиатското първенство в Япония, а след това стана двукратен шампион на Азиатските игри през 2018-а и 2022-а година.

