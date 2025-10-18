Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Ирански волейболист в кома след тренировка

Ирански волейболист в кома след тренировка

  • 18 окт 2025 | 20:21
  • 451
  • 0
Ирански волейболист в кома след тренировка

Волейболният свят е шокиран! Сабер Каземи, 26-годишният талант на Ал Раян от Катар, внезапно изгуби съзнание на терена, докато се възстановяваше след тренировка. Младият иранец бе незабавно откаран в болница, а тежестта на ситуацията наложи поставянето му в изкуствена кома.

В момента Каземи се намира в интензивното отделение в болница в Доха. Единствената утеха сред драмата е, че органите му – сърцето, белите дробове и черният дроб – са здрави, но състоянието му остава критично.

Първият човек на иранската волейболна федерация, Сейд Милад Тагави, не крие тревогата си. Той е в постоянна връзка с катарските медицински екипи. Тагави също така е настоял колегата му Алиджа ел-Гавари лично да следи грижите за младия спортист и при нужда да го премести в най-добре оборудваната болница в Доха.

Сабер Каземи е шампион, символ на триумфа на иранския национален отбор. През 2021-а година той завоюва златото на Азиатското първенство в Япония, а след това стана двукратен шампион на Азиатските игри през 2018-а и 2022-а година.

btvsport.bg

Следвай ни:

Още от Волейбол

Летящ старт за Мони Николов и Локомотив (Новосибирск)!

Летящ старт за Мони Николов и Локомотив (Новосибирск)!

  • 18 окт 2025 | 15:42
  • 82174
  • 29
Легендата Димитър Каров влиза в Международната зала на славата

Легендата Димитър Каров влиза в Международната зала на славата

  • 18 окт 2025 | 09:25
  • 4100
  • 0
Матей Казийски се завръща! Локомотив срещу Нефтохимик във втория полуфинал на efbet Суперкупа на България 2025

Матей Казийски се завръща! Локомотив срещу Нефтохимик във втория полуфинал на efbet Суперкупа на България 2025

  • 18 окт 2025 | 07:21
  • 6873
  • 2
Левски срещу Берое в първия полуфинал за efbet Суперкупа на България 2025

Левски срещу Берое в първия полуфинал за efbet Суперкупа на България 2025

  • 18 окт 2025 | 07:05
  • 7617
  • 1
ЦСКА победи Славия в първия мач от новия сезон в женското първенство

ЦСКА победи Славия в първия мач от новия сезон в женското първенство

  • 17 окт 2025 | 20:15
  • 2249
  • 1
Велизар Чернокожев: Имаме достатъчно опитни фигури, за да се справим

Велизар Чернокожев: Имаме достатъчно опитни фигури, за да се справим

  • 17 окт 2025 | 20:10
  • 1623
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Вял и сънлив Лудогорец се издъни срещу Спартак (Варна)

Вял и сънлив Лудогорец се издъни срещу Спартак (Варна)

  • 18 окт 2025 | 19:27
  • 40546
  • 160
Матей Казийски и Локомотив на финал на efbet Суперкупа срещу Левски

Матей Казийски и Локомотив на финал на efbet Суперкупа срещу Левски

  • 18 окт 2025 | 20:59
  • 22376
  • 9
Верстапен триумфира в спринта в Остин, Пиастри и Норис отпаднаха още на старта

Верстапен триумфира в спринта в Остин, Пиастри и Норис отпаднаха още на старта

  • 18 окт 2025 | 20:42
  • 5314
  • 2
Смел ход на Ханзи Флик донесе инфарктна победа на Барселона

Смел ход на Ханзи Флик донесе инфарктна победа на Барселона

  • 18 окт 2025 | 19:10
  • 34384
  • 119
Фулъм 0:1 Арсенал, пропуск на Гьокереш

Фулъм 0:1 Арсенал, пропуск на Гьокереш

  • 18 окт 2025 | 19:30
  • 8087
  • 13
Янтра 2:1 Локомотив (Горна Оряховица), Георги Колев намали

Янтра 2:1 Локомотив (Горна Оряховица), Георги Колев намали

  • 18 окт 2025 | 21:05
  • 2914
  • 3