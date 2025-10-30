Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Водни спортове
  566 деца ще участват в най-старото състезание по плуване у нас "Замората"

566 деца ще участват в най-старото състезание по плуване у нас "Замората"

  • 30 окт 2025 | 11:08
  • 283
  • 0
566 деца ще участват в най-старото състезание по плуване у нас "Замората"

Впечатляващият брой от 566 деца ще вземат участие в 27-ото издание на най-старото състезание по плуване в България - "Замората". Те са представители на общо 43 лицензирани плувни клубове, като 5 от тях са чуждестранни. Плувният турнир в памет на Стефан Попов-Замората се провежда от 1998 г. и събира най-добрите млади състезатели. Организатор е плувен клуб "Левски".

Тазгодишното издание на надпреварата ще се проведе на 1 и 2 ноември на басейна "Спартак" в София. Официалното откриване ще е на 1 ноември (събота) от 16 часа. Ще присъстват министърът на спорта Иван Пешев, президентът на Българската федерация по плувни спортове Георги Аврамчев, генералният секретар на плувната федерация Димитър Бобев, изпълнителният директор на Българския спортен тотализатор Любомир Петров, създателят на турнира Красимир Туманов и легендата в маратонското плуване и основен организатор на състезанието Петър Стойчев. По традиция на басейна ще бъде и синът на Замората - Бранимир Попов.

"Традицията в името на по-доброто бъдеще на българското плуване продължава с 27-ото издание на най-стария плувен турнир у нас. Състезание, което се превръща в празник в името на всички тези деца, които обичат плуването. Но и турнир, който се стремим да е на най-високо ниво заради името на Стефан Попов, което вдъхновява и задължава. Благодарности на колегите от клубовете, на всички треньори, но най-вече на родителите и на самите деца, избрали нашия прекрасен спорт. Разбира се, за да бъде организацията на необходимото ниво, трябва да благодарим и на Министерството на младежта и спорта, Българския спортен тотализатор, Българската федерация по плувни спортове и всички партньори, подкрепящи екипа на плувен клуб "Левски", за да може заедно да създадем традиционния празник на плуването", заяви Петър Стойчев.

