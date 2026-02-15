Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Водни спортове
  3. Стойчо Славов пренаписа историята на световния кану-каяк в Абу Даби

Стойчо Славов пренаписа историята на световния кану-каяк в Абу Даби

  • 15 фев 2026 | 11:26
Стойчо Славов пренаписа историята на световния кану-каяк в Абу Даби

Стойчо Славов пренаписа историята на световния кану-каяк в Абу Даби!
България има своя Абсолютен световен господар на кануто! Пловдивчанинът Стойчо Славов постигна нещо, което мнозина смятаха за физически невъзможно на Open Masters Games Abu Dhabi 2026.

Стойчо е възпитаник на Владимир Генов

БЕЗПРЕЦЕДЕНТЕН РЕКОРД:
Стойчо не просто спечели златните медали в своята възрастова група (55–59 г.), той бе НАЙ-БЪРЗ ОТ ВСИЧКИ! В дисциплините 200 м, 500 м и 1000 м едноместно кану (C1), нашият шампион записа времена, които са по-добри от тези на победителите във всички по-млади възрастови групи – включително 40+, 45+ и 50+!

ЗЛАТНАТА СЕРИЯ ПРОДЪЛЖАВА:
След титлите от Пловдив 2024, двойното злато от Монтемор-о-Вельо 2025 и трикратния триумф в Тайпе 2025, Стойчо Славов затвърди статуса си на феномен. На 57 години той доказа, че волята и пловдивската школа нямат възраст, оставяйки зад гърба си бивши олимпийци и далеч по-млади конкуренти.
Равносметката от Абу Даби:
ЗЛАТО на 200 м (Абсолютно най-добро време в турнира)
ЗЛАТО на 500 м (Абсолютно най-добро време в турнира)
ЗЛАТО на 1000 м (Абсолютно най-добро време в турнира)

