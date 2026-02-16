Всички победители в анкетата на БТА "Спортист на Балканите"

Анкетата „Спортист на Балканите“ е инициатива на Българската телеграфна агенция от 1973 година. Единствено през 2020 година наградата не е присъдена заради пандемията от КОВИД-19, поради която много голяма част от състезанията бяха отменени. През 2024-а беше отбелязано 50-ото юбилейно издание, по този повод беше издаден специален брой на списание ЛИК.

Идеята се ражда в период на политически разделения, но спортът се превръща в поле на сътрудничество. Анкетата се организира от редакция „Физкултура и спорт“ на БТА по инициатива на генералния директор Лозан Стрелков, а сред основните ѝ двигатели е журналистът Кирил Захаринов. В първото издание участват агенциите на България, Румъния, Гърция, Турция и Югославия. Днес гласуват националните информационни агенции от 12 държави от Балканския регион.

Карлос Насар трети в "Спортист на Балканите"

Първият носител през 1973 година е лекоатлетката Светла Златева. Български спортисти са печелили отличието 23 пъти, като във всяко издание има поне един българин в топ 10. Най-успешна е олимпийската шампионка в скока на височина и Стефка Костадинова, чийто световен рекорд от 209 см се запази 37 години и беше подобрен през 2024-а.

Сред останалите български победители са легендата на българския футбол Христо Стоичков, олимпийската шампионка по биатлон Екатерина Дафовска, олимпийският вицешампион по спортна гимнастика Йордан Йовчев, двукратната олимпийска шампионка по спортна стрелба Мария Гроздева, олимпийската шампионка по гребане Румяна Нейкова, двукратната олимпийска вицешампионка по борба Станка Златева и най-добрият български тенисист Григор Димитров, който последен печели допитването през 2017-а.

Рекордьор в историята е сръбският тенисист Новак Джокович с осем отличия. Сред ранните знакови победители са боксьорът от бивша Югославия Мате Парлов и легендарната румънската състезателка по спортна гимнастика Надя Команечи, която е трикратна победителка.

Най-много първи места имат лекоатлетите – 20, следвани от тенисистите – 11. Отборните спортове са отличавани три пъти. Жените са печелили 27 пъти, а мъжете – 24. През 1985 г. за единствен път трите призови места са за представители на една държава – България.

Всички победители в анкетата на БТА "Спортист на Балканите":

1973 година: Светла Златева (България), лека атлетика

1974 година: Мате Парлов (Югославия), бокс

1975 година: Надя Команечи (Румъния), спортна гимнастика

1976 година: Надя Команечи (Румъния), спортна гимнастика

1977 година: Тотка Петрова (България), лека атлетика

1978 година: Милош Срейович (Югославия), лека атлетика

1979 година: Янко Русев (България), вдигане на тежести

1980 година: Надя Команечи (Румъния), спортна гимнастика

1981 година: Антоанета Тодорова (България), лека атлетика

1982 година: Благой Благоев (България), вдигане на тежести

1983 година: Диляна Георгиева (България), художествена гимнастика

1984 година: Людмила Андонова (България), лека атлетика

1985 година: Стефка Костадинова (България), лека атлетика

1986 година: Йорданка Донкова (България), лека атлетика

1987 година: Стефка Костадинова (България), лека атлетика

1988 година: Даниела Съливаш (Румъния), спортна гимнастика

1989 година: Паула Иван (Румъния), лека атлетика

1990 година: Моника Селеш (Югославия), тенис

1991 година: Моника Селеш (Югославия), тенис

1992 година: Параскеви Патулиду (Гърция), лека атлетика

1993 година: Иван Иванов (България), вдигане на тежести

1994 година: Христо Стоичков (България), футбол

1995 година: Стефка Костадинова (България), лека атлетика

1996 година: Стефка Костадинова (България), лека атлетика

1997 година: Стефка Костадинова (България), лека атлетика

1998 година: Екатерина Дафовска (България), биатлон

1999 година: Габриела Сабо (Румъния), лека атлетика

2000 година: Константинос Кентерис (Гърция), лека атлетика

2001 година: Константинос Кентерис (Гърция), лека атлетика

2002 година: Георги Марков (България), вдигане на тежести

2003 година: Йордан Йовчев (България), спортна гимнастика

2004 година: Мария Гроздева (България), спортна стрелба

2005 година: Мариан Драгулеску (Румъния), спортна гимнастика

2006 година: Ваня Стамболова (България), лека атлетика

2007 година: Румяна Нейкова (България), гребане

2008 година: Константина Томеску (Румъния), лека атлетика

2009 година: Василис Спанулис (Гърция), баскетбол

2010 година: Станка Златева (България), борба

2011 година: Новак Джокович (Сърбия), тенис

2012 година: Новак Джокович (Сърбия), тенис

2013 година: Новак Джокович (Сърбия), тенис

2014 година: Новак Джокович (Сърбия), тенис

2015 година: Новак Джокович (Сърбия), тенис

2016 година: Сандра Перкович (Хърватия), лека атлетика

2017 година: Григор Димитров (България), тенис

2018 година: Лука Модрич (Хърватия), футбол

2019 година: Новак Джокович (Сърбия), тенис

2020 година: не се присъжда заради пандемията от КОВИД-19

2021 година: Новак Джокович (Сърбия), тенис

2022 година: Давид Попович (Румъния), плуване

2023 година: Новак Джокович (Сърбия), тенис

2024 година: Милтиадис Тентоглу (Гърция), лека атлетика

2025 година: Давид Попович (Румъния), плуване