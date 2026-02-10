Популярни
  Милано - Кортина 2026
  • 10 фев 2026 | 13:21
  • 333
  • 0
Италианският отбор по кърлинг на смесени двойки е решен да се пребори за бронза

Италианският отбор по кърлинг на смесени двойки е решен да спечели бронзовия медал на Олимпийските игри в Милано-Кортина, след като отпадна драматично на полуфиналите от САЩ.

Олимпийските и световни шампиони Стефания Константини и Амос Мозанер отстъпиха с 8:9 на американците Кори Дропкин и Кори Тиес.

В мача за третото място представителите на домакините ще се изправят срещу Великобритания в повторение на финала на Световното първенство от миналата година, в който италианците триумфираха.

„Те са много добър отбор. Със сигурност ще е важно да се концентрираме наново и да се наспим добре. И наистина утре трябва да излезем на леда и да се представим добре, да мислим за себе си и наистина да изживеем последния си мач тук на Олимпийските игри в Италия“, заяви Стефания Константини.

След златото в Пекин през 2022-а Константини и Мозанер се разделиха за три години, преди да се обединят отново през миналата година.

Попитан относно плановете им за след Игрите, Мозанер отговори: „Трябва да изиграем важен двубой утре, в който се борим за олимпийски медал. Нямаш този шанс всяка година или във всеки живот, така че ще се опитаме да си свършим работата утре, а после ще седнем и ще мислим за бъдещето“.

Срещата за бронзовия медал при смесените двойки е днес от 15:05 часа, а финалът между Швеция и САЩ е от 19:05 часа.

