Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Водни спортове
  3. Давид Попович: За мен е голяма чест да получа тази награда

Давид Попович: За мен е голяма чест да получа тази награда

  • 16 фев 2026 | 17:08
  • 232
  • 0
Давид Попович: За мен е голяма чест да получа тази награда

Спортист номер 1 на Балканите за 2025 година Давид Попович заяви, че наградата в традиционната анкета на БТА е специална във витрината му с трофеи.

Карлос Насар трети в "Спортист на Балканите"
Карлос Насар трети в "Спортист на Балканите"

Румънският плувец,  който стана световен шампион на 100 и 200 метра свободен стил на шампионата в Сингапур миналото лято, получи 70 точки и заслужи отличието за Спортист на Балканите за втори път след 2022 година.

Карлос Насар: За мен е чест да се наредя до едни от най-добрите спортисти в света
Карлос Насар: За мен е чест да се наредя до едни от най-добрите спортисти в света

"За мен е голяма чест да получа тази награда в 52-рото издание на анкетата "Спортист на Балканите", организирана от Българската телеграфна агенция", заяви Попович в специално видеообръщение.

"Да съм част от този момент, в който БТА  отбелязва 128-та си годишнина, прави тази награда още по-специална. Искам да благодаря на организаторите. Искам да поздравя специално останалите номинирани спортисти. Искам да благодаря на моя отбор, на тези, които ме подкрепяха, които винаги са ме подкрепяли и да, тази награда принадлежи на всеки един от вас. Благодаря!", се казва още в изявлението на румънеца.

Следвай ни:

Още от Водни спортове

Стойчо Славов пренаписа историята на световния кану-каяк в Абу Даби

Стойчо Славов пренаписа историята на световния кану-каяк в Абу Даби

  • 15 фев 2026 | 11:26
  • 600
  • 1
Теодор Цветков стана носител на "Ледената тройна корона"

Теодор Цветков стана носител на "Ледената тройна корона"

  • 14 фев 2026 | 11:35
  • 788
  • 3
Министър Пешев награди медалисти от международни форуми за ветерани

Министър Пешев награди медалисти от международни форуми за ветерани

  • 12 фев 2026 | 17:23
  • 2402
  • 0
Италианският отбор по кърлинг на смесени двойки е решен да се пребори за бронза

Италианският отбор по кърлинг на смесени двойки е решен да се пребори за бронза

  • 10 фев 2026 | 13:21
  • 1064
  • 0
Нидерландия защити европейската си титла по водна топка за жени

Нидерландия защити европейската си титла по водна топка за жени

  • 6 фев 2026 | 09:52
  • 745
  • 0
Ива Ереминова покри норматив за участие на Европейското по скокове във вода

Ива Ереминова покри норматив за участие на Европейското по скокове във вода

  • 5 фев 2026 | 20:07
  • 1273
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ботев (Пд) и Херо се разделиха

Ботев (Пд) и Херо се разделиха

  • 16 фев 2026 | 17:29
  • 4897
  • 8
Ботев (Враца) 0:0 Добруджа

Ботев (Враца) 0:0 Добруджа

  • 16 фев 2026 | 17:30
  • 4292
  • 1
Звезда на ЦСКА 1948 с тежка контузия, аут за Левски и мачовете на България

Звезда на ЦСКА 1948 с тежка контузия, аут за Левски и мачовете на България

  • 16 фев 2026 | 13:38
  • 24152
  • 33
Септември живна при Арангелов, тийнейджър наказа голяма грешка на Монтана

Септември живна при Арангелов, тийнейджър наказа голяма грешка на Монтана

  • 16 фев 2026 | 16:55
  • 13470
  • 4
Лоик Меяр добави и олимпийското злато към световната си титла в слалома след драматичен финал

Лоик Меяр добави и олимпийското злато към световната си титла в слалома след драматичен финал

  • 16 фев 2026 | 15:40
  • 4442
  • 2
Ден 10 на Игрите в Милано - Кортина: Вече са ясни първите шампиони за деня

Ден 10 на Игрите в Милано - Кортина: Вече са ясни първите шампиони за деня

  • 16 фев 2026 | 16:21
  • 13347
  • 10