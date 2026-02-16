Давид Попович: За мен е голяма чест да получа тази награда

Спортист номер 1 на Балканите за 2025 година Давид Попович заяви, че наградата в традиционната анкета на БТА е специална във витрината му с трофеи.

Румънският плувец, който стана световен шампион на 100 и 200 метра свободен стил на шампионата в Сингапур миналото лято, получи 70 точки и заслужи отличието за Спортист на Балканите за втори път след 2022 година.

"За мен е голяма чест да получа тази награда в 52-рото издание на анкетата "Спортист на Балканите", организирана от Българската телеграфна агенция", заяви Попович в специално видеообръщение.

"Да съм част от този момент, в който БТА отбелязва 128-та си годишнина, прави тази награда още по-специална. Искам да благодаря на организаторите. Искам да поздравя специално останалите номинирани спортисти. Искам да благодаря на моя отбор, на тези, които ме подкрепяха, които винаги са ме подкрепяли и да, тази награда принадлежи на всеки един от вас. Благодаря!", се казва още в изявлението на румънеца.