Теодор Цветков стана носител на "Ледената тройна корона"

Ултраплувецът Теодор Цветков стана носител на “Ледена тройна корона” на Международната асоциация по ледено плуване (IISA).

“Ледената тройна корона” е за спортисти, които са плували по една ледена миля в Северното и Южното полукълбо, както и 1 километър дистанция на световен, континентален или национален шампионат по ледено плуване. Званието идва, след като Теодор Цветков плува на дистанция от 1 километър на Европейското първенство по ледено плуване, което се проведе в Молвено, Италия, в началото на февруари.

Успехът на Теодор го прави 29-ият човек в света и първият българин, успял да покрие изискванията за „Ледена тройна корона”

В момента ултраплувецът е в Япония, където ще плува в няколко от езерата, разположени около планината Фуджи, като част от предизвикателството Ice Sevens. Първото плуване е планирано да се осъществи на 14 февруари, като то ще бъде на дистанция 2 километра и ще бъде считано за екстремна ледена миля по правилата на IISA.

В края на февруари на Теодор Цветков му предстои пътуване до Антарктида. По време на експедицията ултраплувецът ще плува на дистанция от една миля, отново като част от предизвикателството Ice Sevens, което изпълнява от началото на 2025 година.