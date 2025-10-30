Десет българчета се класираха за четвъртфиналите на турнира от Тенис Европа в Хасково

Десет български тенисисти (пет юноши и пет девойки) се класираха за четвъртфиналите на сингъл на турнир до 14 г. от трета категория на Тенис Европа в Хасково.
За четвъртфиналите при юношите се класираха Мартин Валеов, Бруно Дженев, Стелиян Даракев, Александър Борисов и Стефан Телкеджиев, а при девойките Рая Петкова, Лора Георгиева, Симона Попова, Изабела Жечева и Мария-Магдалена Янакиева.
Юноши, 1/8-финали:
№1 Мартин Валеов – Панайотис Вамвакас (Гърция) 6:1, 6:2
№2 Бруно Дженев – Ерик Санду (Румъния) 6:3, 6:3
№4 Стелиян Даракев – Борислав Гергинов 6:0, 6:1
№6 Александър Борисов – Петър Митич (Сърбия) 6:1, 6:1
№7 Стефан Телкеджиев – Кирил Травърс (Украйна) 6:2, 6:2
Христо Рашков – №3 Арас Ялчинкая (Турция) 4:6, 7:6, 3:6
Борис Тонев – №8 Ахмет Алтунтас (Турция) 7:5, 6:7, 5:7
Девойки, 1/8-финали:
№2 Рая Петкова – Су Мандачи (Турция) 6:1, 6:1
Лора Георгиева – №3 Нина Нокова 6:4, 4:6, 6:1
№4 Симона Попова – Бояна Колева 6:0, 6:1
№5 Изабела Жечева – Перистера-Кристина Демка (Гърция) 6:0, 6:0
№6 Мария-Магдалена Янакиева – Пламена Кукнеска 6:1, 5:7, 6:0
София Жечева – №1 Ече Сен (Турция) 0:6, 0:6
Татиана Чушева – №7 София Синкевич (Украйна) 1:6, 0:6