  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  Десет българчета се класираха за четвъртфиналите на турнира от Тенис Европа в Хасково

Десет българчета се класираха за четвъртфиналите на турнира от Тенис Европа в Хасково

  • 30 окт 2025 | 09:40
  • 196
  • 0
Десет българчета се класираха за четвъртфиналите на турнира от Тенис Европа в Хасково

Десет български тенисисти (пет юноши и пет девойки) се класираха за четвъртфиналите на сингъл на турнир до 14 г. от трета категория на Тенис Европа в Хасково.

За четвъртфиналите при юношите се класираха Мартин Валеов, Бруно Дженев, Стелиян Даракев, Александър Борисов и Стефан Телкеджиев, а при девойките Рая Петкова, Лора Георгиева, Симона Попова, Изабела Жечева и Мария-Магдалена Янакиева.

Юноши, 1/8-финали:

№1 Мартин Валеов – Панайотис Вамвакас (Гърция) 6:1, 6:2

№2 Бруно Дженев – Ерик Санду (Румъния) 6:3, 6:3

№4 Стелиян Даракев – Борислав Гергинов 6:0, 6:1

№6 Александър Борисов – Петър Митич (Сърбия) 6:1, 6:1

№7 Стефан Телкеджиев – Кирил Травърс (Украйна) 6:2, 6:2

Христо Рашков – №3 Арас Ялчинкая (Турция) 4:6, 7:6, 3:6

Борис Тонев – №8 Ахмет Алтунтас (Турция) 7:5, 6:7, 5:7

Девойки, 1/8-финали:

№2 Рая Петкова – Су Мандачи (Турция) 6:1, 6:1

Лора Георгиева – №3 Нина Нокова 6:4, 4:6, 6:1

№4 Симона Попова – Бояна Колева 6:0, 6:1

№5 Изабела Жечева – Перистера-Кристина Демка (Гърция) 6:0, 6:0

№6 Мария-Магдалена Янакиева – Пламена Кукнеска 6:1, 5:7, 6:0

София Жечева – №1 Ече Сен (Турция) 0:6, 0:6

Татиана Чушева – №7 София Синкевич (Украйна) 1:6, 0:6

