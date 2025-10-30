Алекс де Минор се класира за третия кръг в Париж

Поставеният под номер 6 в схемата Алекс де Минор (Австралия) се класира за третия кръг на турнира по тенис от сериите "Мастърс 1000" на твърди кортове във френската столица Париж с награден фонд 6 128 940 евро.

Де Минор победи канадеца Габриел Диало със 7:6(8), 4:6, 6:3 след 2:37 часа и запази шансове за място на финалите на АТР през ноември в Торино.

Диало поведе с 5:0 в тайбрека на първия сет, но като цяло в мача допусна много грешки от форхенд. Канадецът завърши с 66 непредизвикани грешки, включително 36 от форхенд. Той все пак все втората част, след като стигна до пробив в седмия гейм, но в третия сет Де Минор взе аванс от 4:2 и без проблеми затвори мача.

Demon gonna Demon 👹@alexdeminaur battles past Diallo 7-6 4-6 6-3 to book a spot in the sweet 16 at #RolexParisMasters pic.twitter.com/OiZYUEKFSz — Tennis TV (@TennisTV) October 29, 2025

Де Минор се стреми да си осигури място на финалите на сезона в Торино от 9 до 16 ноември. С водещите за сезона 41 победи в мачове на твърди кортове, 26-годишният тенисист е само на 35 точки зад шестия в класацията Бен Шелтън, който все още продължава участието си в Париж.

Следващият съперник на австралиеца ще бъде Карен Хачанов (Русия), който е шампион в надпреварата през 2018 година. Хачанов е спечелил две от трите си срещи срещу Де Минор. Хачанов спечели срещу Жоао Фонсека (Бразилия) с 6:1, 3:6, 6:3.

Италианецът Лоренцо Сонего победи сънародника си и осми в класацията Лоренцо Музети с 3:6, 6:3, 6:1 и също продължава напред.

First Top-10 win in over two years 💪



Sonego takes out Musetti 3-6 6-3 6-1 at #RolexParisMasters pic.twitter.com/UrK5SpmjV3 — Tennis TV (@TennisTV) October 29, 2025

Александър Бублик (Казахстан) също се класира за третия кръг, след като елиминира Корентен Муте (Франция) с 6:3, 7:5. Следващият му съперник ще бъде Тейлър Фриц (САЩ).

Flawless 👌



Alexander Bublik pushes past Moutet 6-3 7-5 to set a third-round clash with Fritz at #RolexParisMasters pic.twitter.com/7IF9yASqRC — Tennis TV (@TennisTV) October 29, 2025