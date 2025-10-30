Иван Колев: Отлична възможност да премерим силите си с Лудогорец

Днешният мач в Несебър няма да бъде дебютен само за временния треньор на Лудогорец Тодор Живондов, но и за неговия колега от Черноморец - Иван Колев.

"Аз все още се запознавам с нашия отбор. Тренирал съм тима в 2 тренировки - понеделник и вторник, а в сряда направихме леко занимание. Това са 2 тренировки и половина, което е много малко време. Най-важното нещо тук е да извлечем полза и да зарадваме нашите фенове", заяви Колев пред "Мач Телеграф".

"Лудогорец е отбор от много високо ниво. За нас е отлична възможност точно сега да премерим сили с тях. По принцип за отбори като нашия не се отдава честа възможност да играят с шампиона на България. Ясно е, че в един момент резултатите на Лудогорец ще се променят към положително, но в предстоящия мач ние сме длъжни да извлечем максимума", добави Колев.

Той има 8 мача срещу Лудогорец, като балансът му е 2 равенства и 6 загуби. И при двете ремита специалистът е бил начело на Славия.