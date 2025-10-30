Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Черноморец (Бургас)
  3. Иван Колев: Отлична възможност да премерим силите си с Лудогорец

Иван Колев: Отлична възможност да премерим силите си с Лудогорец

  • 30 окт 2025 | 09:33
  • 725
  • 0
Иван Колев: Отлична възможност да премерим силите си с Лудогорец

Днешният мач в Несебър няма да бъде дебютен само за временния треньор на Лудогорец Тодор Живондов, но и за неговия колега от Черноморец - Иван Колев.

"Аз все още се запознавам с нашия отбор. Тренирал съм тима в 2 тренировки - понеделник и вторник, а в сряда направихме леко занимание. Това са 2 тренировки и половина, което е много малко време. Най-важното нещо тук е да извлечем полза и да зарадваме нашите фенове", заяви Колев пред "Мач Телеграф".

"Лудогорец е отбор от много високо ниво. За нас е отлична възможност точно сега да премерим сили с тях. По принцип за отбори като нашия не се отдава честа възможност да играят с шампиона на България. Ясно е, че в един момент резултатите на Лудогорец ще се променят към положително, но в предстоящия мач ние сме длъжни да извлечем максимума", добави Колев.

Той има 8 мача срещу Лудогорец, като балансът му е 2 равенства и 6 загуби. И при двете ремита специалистът е бил начело на Славия.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Българин пред подпис със Словачко

Българин пред подпис със Словачко

  • 30 окт 2025 | 10:26
  • 463
  • 0
ЦСКА изчисти съблекалнята си в Севлиево, домакините благодариха

ЦСКА изчисти съблекалнята си в Севлиево, домакините благодариха

  • 30 окт 2025 | 10:25
  • 434
  • 0
"Лигата на талантите" с обзор на 11-ия кръг при 16-годишните

"Лигата на талантите" с обзор на 11-ия кръг при 16-годишните

  • 30 окт 2025 | 10:11
  • 322
  • 0
Калпаков: След първия гол рухнахме

Калпаков: След първия гол рухнахме

  • 30 окт 2025 | 10:10
  • 318
  • 0
ПФК Ботев преди дербито: Истинската сила на Пловдив е в единството и взаимното уважение

ПФК Ботев преди дербито: Истинската сила на Пловдив е в единството и взаимното уважение

  • 30 окт 2025 | 10:07
  • 230
  • 0
Голям "син" любимец стана на половин век

Голям "син" любимец стана на половин век

  • 30 окт 2025 | 09:26
  • 909
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски премина с лекота през Пазарджик, за да продължи с победите

Левски премина с лекота през Пазарджик, за да продължи с победите

  • 29 окт 2025 | 18:22
  • 98190
  • 165
Невероятен Алекс Николов с 29 точки и MVP, Лубе пречупи шампиона Тренто в дербито на Италия

Невероятен Алекс Николов с 29 точки и MVP, Лубе пречупи шампиона Тренто в дербито на Италия

  • 29 окт 2025 | 23:49
  • 24502
  • 8
ПФК Ботев преди дербито: Истинската сила на Пловдив е в единството и взаимното уважение

ПФК Ботев преди дербито: Истинската сила на Пловдив е в единството и взаимното уважение

  • 30 окт 2025 | 10:07
  • 230
  • 0
Апоел подчини титана Обрадович пред 8 000 в "Арена София"

Апоел подчини титана Обрадович пред 8 000 в "Арена София"

  • 29 окт 2025 | 22:01
  • 38602
  • 3
Ясни са четвъртфиналните двойки в Карабао Къп

Ясни са четвъртфиналните двойки в Карабао Къп

  • 30 окт 2025 | 04:21
  • 9867
  • 0
Арсенал излъга с мъдра игра Брайтън и стигна четвъртфиналите в Карабао Къп

Арсенал излъга с мъдра игра Брайтън и стигна четвъртфиналите в Карабао Къп

  • 29 окт 2025 | 23:38
  • 17669
  • 7