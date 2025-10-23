Бивш треньор на Локо (Сф) и Славия пое "акулите"

Ръководството на Черноморец (Бургас) обяви назначението на Иван Колев за нов старши треньор на представителния отбор. Опитният специалист наследява на поста Ангел Стойков, като амбицията му е да надгради постигнатото до момента и да върне отбора сред водещите фактори във Втора лига. Наставникът бе представен пред футболистите лично от президента на клуба д-р Спасимир Иванов по време на тренировката след обяд.

Иван Колев е сред най-опитните и уважавани български треньори. Роден е на 14 юли 1957 година в София. Още от ранна възраст започва своя път в школата на Локомотив (София), а след кратък престой в ЦСКА насочва кариерата си изцяло към треньорската професия. Колев е работил както в България, така и зад граница, изграждайки впечатляваща визитка. Сред отборите, които е водил през годините, са Славия, Дунав (Русе), Локомотив (София), Верея, както и редица клубове в Индонезия, Мианмар и Малдивите. Той има богат международен опит като селекционер – ръководил е младежкия национален отбор на България, както и националните тимове на Индонезия и Мианмар.