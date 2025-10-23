Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Черноморец (Бургас)
  3. Бивш треньор на Локо (Сф) и Славия пое "акулите"

Бивш треньор на Локо (Сф) и Славия пое "акулите"

  • 23 окт 2025 | 16:31
  • 3453
  • 1
Бивш треньор на Локо (Сф) и Славия пое "акулите"

Ръководството на Черноморец (Бургас) обяви назначението на Иван Колев за нов старши треньор на представителния отбор. Опитният специалист наследява на поста Ангел Стойков, като амбицията му е да надгради постигнатото до момента и да върне отбора сред водещите фактори във Втора лига. Наставникът бе представен пред футболистите лично от президента на клуба д-р Спасимир Иванов по време на тренировката след обяд.

Иван Колев е сред най-опитните и уважавани български треньори. Роден е на 14 юли 1957 година в София. Още от ранна възраст започва своя път в школата на Локомотив (София), а след кратък престой в ЦСКА насочва кариерата си изцяло към треньорската професия. Колев е работил както в България, така и зад граница, изграждайки впечатляваща визитка. Сред отборите, които е водил през годините, са Славия, Дунав (Русе), Локомотив (София), Верея, както и редица клубове в Индонезия, Мианмар и Малдивите. Той има богат международен опит като селекционер – ръководил е младежкия национален отбор на България, както и националните тимове на Индонезия и Мианмар.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Иван Пешев откри обновения футболен терен в НСА

Иван Пешев откри обновения футболен терен в НСА

  • 23 окт 2025 | 15:18
  • 455
  • 0
ФК Аксаково с нов Управителен съвет

ФК Аксаково с нов Управителен съвет

  • 23 окт 2025 | 15:05
  • 617
  • 0
Амиго Северозапад привлече едно от най-познатите имена във футзала

Амиго Северозапад привлече едно от най-познатите имена във футзала

  • 23 окт 2025 | 15:01
  • 1893
  • 1
Бивш шеф на Беласица с атака по Живко Желев: Не съм разгадал към кой вид предатели спада

Бивш шеф на Беласица с атака по Живко Желев: Не съм разгадал към кой вид предатели спада

  • 23 окт 2025 | 14:36
  • 1064
  • 3
Шеф в "Левски на левскарите": Защо футболистите от школата седят на пейката?

Шеф в "Левски на левскарите": Защо футболистите от школата седят на пейката?

  • 23 окт 2025 | 13:36
  • 1958
  • 5
Илиан Илиев определи групата на Черно море за мача със Славия - трима са аут, но един се завръща

Илиан Илиев определи групата на Черно море за мача със Славия - трима са аут, но един се завръща

  • 23 окт 2025 | 13:32
  • 542
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Наско Сираков разкри кой иска да вземе Левски! Зададе въпроси към потенциалните инвеститори

Наско Сираков разкри кой иска да вземе Левски! Зададе въпроси към потенциалните инвеститори

  • 23 окт 2025 | 11:39
  • 42656
  • 75
Габриела Петрова в "Гостът на Sportal.bg": Превръщам негативните емоции в мотивация

Габриела Петрова в "Гостът на Sportal.bg": Превръщам негативните емоции в мотивация

  • 23 окт 2025 | 13:00
  • 12554
  • 3
Труден тест за Лудогорец в Швейцария

Труден тест за Лудогорец в Швейцария

  • 23 окт 2025 | 07:30
  • 10689
  • 29
Страхотен двубой от Евролигата в "Арена София" тази вечер

Страхотен двубой от Евролигата в "Арена София" тази вечер

  • 23 окт 2025 | 07:00
  • 2991
  • 1
Слот внесе яснота около ситуацията с Исак

Слот внесе яснота около ситуацията с Исак

  • 23 окт 2025 | 11:58
  • 11082
  • 3
Третият кръг в Лига Европа обещава много зрелищни дуели

Третият кръг в Лига Европа обещава много зрелищни дуели

  • 23 окт 2025 | 06:30
  • 5556
  • 0