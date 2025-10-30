Популярни
  Лиа Каратанчева достигна до четвъртфиналите на двойки в Мексико

Лиа Каратанчева достигна до четвъртфиналите на двойки в Мексико

  • 30 окт 2025 | 09:21
  • 87
  • 0
Лиа Каратанчева достигна до четвъртфиналите на двойки в Мексико

Лиа Каратанчева се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на твърди кортове в Ирапуато (Мексико) с награден фонд 100 хиляди долара.

Българката и американката Габриела Вилар победиха представителките на домакините Мидори Меса и Аманда Елкин с 6:2, 3:6, 12:10 за 85 минути игра.

В третата част двете преодоляха пасив от 3:6, пропуснаха два мачбола, след което спасиха един, а след 9:10 направиха серия от три поредни точки и затвориха мача.

В спор за място на полуфиналите Каратанчева и Вилар ще играят срещу поставените под номер 3 в схемата Виктория Родригес и Ана София Санчес (Мексико).

По-късно днес българката излиза във втория кръг на сингъл срещу  американската квалификантка Далайна Хюит.

