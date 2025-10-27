Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Спартак (Варна)
  3. Спартак (Варна) ще запази основни играчи за шампионата

Спартак (Варна) ще запази основни играчи за шампионата

  • 27 окт 2025 | 10:05
  • 560
  • 0
Спартак (Варна) ще запази основни играчи за шампионата

Отборът на Спартак (Варна) ще гостува на Ямбол във вторник в двубой от 1/16-финалите за Sesame Купа на България. Срещата за варненци ще бъде пропусната от Дамян Йорданов и Даниел Иванов заради натрупани картони.

Това ще даде възможност и двамата да бъдат на линия за мача с Добруджа от шампионата. Извън състава е и капитанът Деян Лозев. При всички положения треньорският щаб ще използва някои от играчите, които винаги попадат в групата за срещите на отбора, но по-рядко намират място сред избраниците на треньора Гьоко Хаджиевски.

Важен играч близо до завръщане за "соколите"
Важен играч близо до завръщане за "соколите"

По всяка вероятност шанс ще бъде даден и на младите играчи от школата Александър Александров, Кристиян Курбанов и Даниел Халачев. Двубоят между двата отбора е във вторник от 13:30 часа на кокетния стадион  "Тунджа".

Пламен Трендафилов

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Добри Козарев: Всеки мач дузпа срещу нас… Но и ние играхме слабо второто полувреме

Добри Козарев: Всеки мач дузпа срещу нас… Но и ние играхме слабо второто полувреме

  • 27 окт 2025 | 07:51
  • 1919
  • 0
Важен мач в Бистрица! ЦСКА 1948 и Лудогорец се хвърлят за ключови три точки

Важен мач в Бистрица! ЦСКА 1948 и Лудогорец се хвърлят за ключови три точки

  • 27 окт 2025 | 07:48
  • 8181
  • 15
Панайотов: Всяка победа трупа самочувствие

Панайотов: Всяка победа трупа самочувствие

  • 26 окт 2025 | 19:35
  • 1998
  • 0
Янев: Така трябва да играем

Янев: Така трябва да играем

  • 26 окт 2025 | 19:33
  • 30716
  • 42
Сагерас: Боли ни много от този резултат

Сагерас: Боли ни много от този резултат

  • 26 окт 2025 | 19:24
  • 3292
  • 1
Прероден ЦСКА разнебити Берое, "заралии" ще сънуват кошмари и от Кошмара

Прероден ЦСКА разнебити Берое, "заралии" ще сънуват кошмари и от Кошмара

  • 26 окт 2025 | 19:07
  • 143378
  • 422
Виж всички

Водещи Новини

"Sportal.bg - подкаст" с гост Александър Александров (гледайте целия епизод)

"Sportal.bg - подкаст" с гост Александър Александров (гледайте целия епизод)

  • 27 окт 2025 | 09:20
  • 1466
  • 2
Григор се завръща с мач срещу французин в Париж

Григор се завръща с мач срещу французин в Париж

  • 27 окт 2025 | 07:07
  • 5821
  • 7
Винисиус се обърна към феновете на Реал, камери уловиха шокиращи думи на бразилеца

Винисиус се обърна към феновете на Реал, камери уловиха шокиращи думи на бразилеца

  • 27 окт 2025 | 10:16
  • 8829
  • 4
Ландо Норис триумфира в Мексико и си върна лидерството във Формула 1

Ландо Норис триумфира в Мексико и си върна лидерството във Формула 1

  • 26 окт 2025 | 23:44
  • 28804
  • 25
Важен мач в Бистрица! ЦСКА 1948 и Лудогорец се хвърлят за ключови три точки

Важен мач в Бистрица! ЦСКА 1948 и Лудогорец се хвърлят за ключови три точки

  • 27 окт 2025 | 07:48
  • 8181
  • 15
Прероден ЦСКА разнебити Берое, "заралии" ще сънуват кошмари и от Кошмара

Прероден ЦСКА разнебити Берое, "заралии" ще сънуват кошмари и от Кошмара

  • 26 окт 2025 | 19:07
  • 143378
  • 422