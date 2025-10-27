Спартак (Варна) ще запази основни играчи за шампионата

Отборът на Спартак (Варна) ще гостува на Ямбол във вторник в двубой от 1/16-финалите за Sesame Купа на България. Срещата за варненци ще бъде пропусната от Дамян Йорданов и Даниел Иванов заради натрупани картони.

Това ще даде възможност и двамата да бъдат на линия за мача с Добруджа от шампионата. Извън състава е и капитанът Деян Лозев. При всички положения треньорският щаб ще използва някои от играчите, които винаги попадат в групата за срещите на отбора, но по-рядко намират място сред избраниците на треньора Гьоко Хаджиевски.

Важен играч близо до завръщане за "соколите"

По всяка вероятност шанс ще бъде даден и на младите играчи от школата Александър Александров, Кристиян Курбанов и Даниел Халачев. Двубоят между двата отбора е във вторник от 13:30 часа на кокетния стадион "Тунджа".



Пламен Трендафилов