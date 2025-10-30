Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Известни са полуфиналите на Държавното отборно първенство в Пловдив

Известни са полуфиналите на Държавното отборно първенство в Пловдив

  • 30 окт 2025 | 08:40
  • 194
  • 0
Известни са полуфиналите на Държавното отборно първенство в Пловдив

Станаха известни полуфиналите при мъжете и жените на Държавното отборно първенство в Пловдив. Надпреварата от календара на БФТенис се провежда на базата на ТК „Локомотив" и има награден фонд 10 хиляди лева.

Мъже, 1/8-финали:

№1 ТК „Авеню", гр.Бургас – ТК „Локомотив", гр.Пловдив -4 2:0

№7 ТК „Кристи", гр.Дряново – №10 ТК „ДМ Тенис", гр.Стара Загора 2:0

№4 ТК „НСА", гр.София -1 – ТК „Албена", гр.Пловдив -2 2:0

№5 ТК „Фаворит", гр.Пазарджик – ТК „Макс Про 2020", гр. Пловдив 2:1

№6 ТК „Локомотив 1929", гр.София -2 – №12 ТК „Диана", гр.София -1 2:0

№3 ТК „Дема", гр.София – №15 ТК „Пловдив 1981", гр.Пловдив -2 2:0

№8 ТК „Черно море Елит", гр.Варна – №11 ТК „Асеновград" 2:0

№2 ТК „Локо 98", гр.Пловдив – №13 ТК „НСА", гр.София -2 2:0

Мъже, 1/4-финали:

№1 ТК „Авеню", гр.Бургас – №7 ТК „Кристи", гр.Дряново 2:0

№4 ТК „НСА", гр.София -1 – №5 ТК „Фаворит", гр.Пазарджик 2:0

№6 ТК „Локомотив 1929", гр.София -1 – №3 ТК „Дема", гр.София 2:0

№2 ТК „Локо 98", гр.Пловдив – №8 ТК „Черно море Елит", гр.Варна 2:1

Мъже, 1/2-финали:

№1 ТК „Авеню", гр.Бургас – №4 ТК „НСА", гр.София -1

№2 ТК „Локо 98", гр.Пловдив – №6 ТК „Локомотив 1929", гр.София -1

Жени, 1/4-финали:

№1 ТК „Дема", гр.София – №7 ТК „НСА", гр.София -1 2:1

№4 ТК „Бароко Спорт", гр.София – ТК „Авеню", гр.Бургас 2:1

№3 ТК „Супер Спорт", гр.Варна – ТК „15:40", гр.София 2:0

№2 ТК „Ямбол 2005", гр.Ямбол – ТК „НСА", гр.София -2 2:0

Жени, 1/2-финали:

№1 ТК „Дема", гр.София – №4 ТК „Бароко Спорт", гр.София

№2 ТК „Ямбол 2005", гр.Ямбол – №3 ТК „Супер Спорт", гр.Варна

Следвай ни:

Още от Тенис

Димитров: Аз съм горд, че успях да проверя състоянието си

Димитров: Аз съм горд, че успях да проверя състоянието си

  • 30 окт 2025 | 02:57
  • 2657
  • 0
Антони Генов се класира за четвъртфиналите на двойки в Монастир

Антони Генов се класира за четвъртфиналите на двойки в Монастир

  • 29 окт 2025 | 20:45
  • 442
  • 0
Известни са полуфиналистите на Държавното отборно първенство по тенис

Известни са полуфиналистите на Държавното отборно първенство по тенис

  • 29 окт 2025 | 20:21
  • 508
  • 0
Яник Синер започна участието си в Париж с безпроблемен успех

Яник Синер започна участието си в Париж с безпроблемен успех

  • 29 окт 2025 | 20:17
  • 529
  • 0
Александър Зверев продължава защитата на титлата си в Париж, Каспер Рууд бе спрян от германец

Александър Зверев продължава защитата на титлата си в Париж, Каспер Рууд бе спрян от германец

  • 29 окт 2025 | 18:31
  • 1166
  • 0
Лейла Фернандес достигна до 1/4-финалите в Хонконг

Лейла Фернандес достигна до 1/4-финалите в Хонконг

  • 29 окт 2025 | 15:44
  • 1084
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски премина с лекота през Пазарджик, за да продължи с победите

Левски премина с лекота през Пазарджик, за да продължи с победите

  • 29 окт 2025 | 18:22
  • 96741
  • 162
Невероятен Алекс Николов с 29 точки и MVP, Лубе пречупи шампиона Тренто в дербито на Италия

Невероятен Алекс Николов с 29 точки и MVP, Лубе пречупи шампиона Тренто в дербито на Италия

  • 29 окт 2025 | 23:49
  • 21629
  • 6
Апоел подчини титана Обрадович пред 8 000 в "Арена София"

Апоел подчини титана Обрадович пред 8 000 в "Арена София"

  • 29 окт 2025 | 22:01
  • 36728
  • 3
Ясни са четвъртфиналните двойки в Карабао Къп

Ясни са четвъртфиналните двойки в Карабао Къп

  • 30 окт 2025 | 04:21
  • 7192
  • 0
Арсенал излъга с мъдра игра Брайтън и стигна четвъртфиналите в Карабао Къп

Арсенал излъга с мъдра игра Брайтън и стигна четвъртфиналите в Карабао Къп

  • 29 окт 2025 | 23:38
  • 16087
  • 7
Интер продължи историческата черна серия на Фиорентина

Интер продължи историческата черна серия на Фиорентина

  • 29 окт 2025 | 23:39
  • 13208
  • 7