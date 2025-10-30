Известни са полуфиналите на Държавното отборно първенство в Пловдив

Станаха известни полуфиналите при мъжете и жените на Държавното отборно първенство в Пловдив. Надпреварата от календара на БФТенис се провежда на базата на ТК „Локомотив" и има награден фонд 10 хиляди лева.

Мъже, 1/8-финали:

№1 ТК „Авеню", гр.Бургас – ТК „Локомотив", гр.Пловдив -4 2:0

№7 ТК „Кристи", гр.Дряново – №10 ТК „ДМ Тенис", гр.Стара Загора 2:0

№4 ТК „НСА", гр.София -1 – ТК „Албена", гр.Пловдив -2 2:0

№5 ТК „Фаворит", гр.Пазарджик – ТК „Макс Про 2020", гр. Пловдив 2:1

№6 ТК „Локомотив 1929", гр.София -2 – №12 ТК „Диана", гр.София -1 2:0

№3 ТК „Дема", гр.София – №15 ТК „Пловдив 1981", гр.Пловдив -2 2:0

№8 ТК „Черно море Елит", гр.Варна – №11 ТК „Асеновград" 2:0

№2 ТК „Локо 98", гр.Пловдив – №13 ТК „НСА", гр.София -2 2:0

Мъже, 1/4-финали:

№1 ТК „Авеню", гр.Бургас – №7 ТК „Кристи", гр.Дряново 2:0

№4 ТК „НСА", гр.София -1 – №5 ТК „Фаворит", гр.Пазарджик 2:0

№6 ТК „Локомотив 1929", гр.София -1 – №3 ТК „Дема", гр.София 2:0

№2 ТК „Локо 98", гр.Пловдив – №8 ТК „Черно море Елит", гр.Варна 2:1

Мъже, 1/2-финали:

№1 ТК „Авеню", гр.Бургас – №4 ТК „НСА", гр.София -1

№2 ТК „Локо 98", гр.Пловдив – №6 ТК „Локомотив 1929", гр.София -1

Жени, 1/4-финали:

№1 ТК „Дема", гр.София – №7 ТК „НСА", гр.София -1 2:1

№4 ТК „Бароко Спорт", гр.София – ТК „Авеню", гр.Бургас 2:1

№3 ТК „Супер Спорт", гр.Варна – ТК „15:40", гр.София 2:0

№2 ТК „Ямбол 2005", гр.Ямбол – ТК „НСА", гр.София -2 2:0

Жени, 1/2-финали:

№1 ТК „Дема", гр.София – №4 ТК „Бароко Спорт", гр.София

№2 ТК „Ямбол 2005", гр.Ямбол – №3 ТК „Супер Спорт", гр.Варна