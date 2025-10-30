Луис Енрике с критики към футболистите след новия провал в Лига 1

Старши треньорът на Пари Сен Жермен Луис Енри направи критичен коментар за представянето на отбора си след равенството 1:1 при визитата на тима на Лориен от 10-ия кръг на френската Лига 1.

ПСЖ се провали отново за радост на преследвачите, които играят тази вечер

“Просто е – мисля, че изиграхме слаб мач. Играхме много зле през първото полувреме: не създадохме нито един шанс, противникът се защитаваше добре и ни беше трудно. През второто полувреме се подобрихме малко, но мисля, че можехме да играем още 90 минути и пак да не вкараме. Мисля, че ни липсваше яснота в действията ни. Не създадохме никакви шансове – трудно е да се печели като гост при тези условия”, каза Енрике.

Шампионите имаха късмет, че преките им конкуренти за първото място Марсилия и Лион също направиха грешни стъпки, което запази шампионите на лидерската позиция.

Преследвачите пропиляха с лека ръка подаръка на ПСЖ и Лига 1 остана без промяна на върха

“Свикнали сме с нея, защото повечето отбори играят по този начин, но когато няма атаки един на един, няма пробиви в пространството и няма свежо мислене, това се превръща в проблем. Разбира се, има разочарование. Затова съм треньор: когато не получаваш това, което искаш, е трудно да го приемеш”. Каза още Енрике.