ПСЖ се провали отново за радост на преследвачите, които играят тази вечер

Отборът на Пари Сен Жермен направи нова грешна стъпка по пътя към защитата на титлата си в Лига 1, след като направи равенство 1:1 при визитата си на Лориен в среща от 10-ия кръг на френския шампионат. Така парижани дръпнаха на върха минимално пред преследвачите, които още тази вечер могат да изпреварят момчетата на Луис Енрике.

Шампионите могат да се сърдят само на себе си, тъй като Нуно Мендеш откри резултата в 50-ата минута, но при подновяването на играта възпитаниците на Луис Енрике се разсеяха и допуснаха атака, при която Игор Кариока изравни в 51-вата минута.

След това столичният гранд имаше още няколко чисти положения, но те не съумяха да ги реализират и така се стигна до 81-вата минута, когато Тео Льо Бри от домакините можеше да осъществи пълен обрат. Играчът на Лориен се освободи добре от пазача си в наказателното поле и нанесе удар точно покрай дясната греда. Момчетата на Луис Енрике също пропуснаха отлична възможност дълбоко в добавеното време, когато Витиня нанесе страховит удар от воле, но коженото кълбо прелетя над напречната греда.

⌛️ It ends in a draw against Lorient.



🔜 See you this Saturday at the Parc!#FCLPSG I @Ligue1_ENG pic.twitter.com/JPp1h2WAGt — Paris Saint-Germain (@PSG_English) October 29, 2025

Също така домакините показаха много чиста игра и техните играчи не си изкараха нито едно официално предупреждение в хода на двубоя. За сметка на това шампионите показаха лабилност в някои моменти и главният съдия на мача Уили Делажод показа оцвети в жълто Забарни и Баркола.

В следващия кръг Пари Сен Жермен ще посрещне Ница (1.11), докато Лориен има ново тежко предизвикателство в лицето на Ланс.

Иначе по същото време стартираха още три мача от междинния 10-и кръг. В единия от тях последният Метц записа първа победа победа през сезона, шокирайки Ланс. Новаците стигнаха до изненадващ успех с 2:0, като и двата гола паднаха в заключителните минути на срещата. Двубоят отиваше към нулево равенство, когато пет минути преди края на редовното време гостите извършиха нарушение в собственото си наказателно поле и реферът Абделатиф Хераджи посочи бялата точка. С изпълнението на 11-метровия наказателен удар се нагърби Готие Аин (87') и хвърли в радост хората по трибуните. Това обаче не бе всичко и в добавеното време падна още един гол за Метц, като голмайсторът отново бе Готие Аин (90'+2').

2️⃣ - 0️⃣ #FCMRCL



Avec les tripes, nos Grenats signent une belle victoire face au @RCLens ! 😍



Bravo Messieurs ✊ pic.twitter.com/gxz3bFCpot — FC Metz ☨ (@FCMetz) October 29, 2025

В пряк спор между отбори, гравитиращи около зоната на изпадащите Льо Авър взе ценен успех с минималното 1:0 срещу Брест. Единственият гол в мача отбеляза Аруна Санганте (73'). Домакините вкараха и още един гол през първата част, който обаче не бе зачетен заради засада след преразглеждане на ситуацията чрез системата ВАР. Тогава топката в мрежата прати Симон Ебоног.

𝗟𝗔 𝗩𝗜𝗖𝗧𝗢𝗢𝗢𝗜𝗜𝗜𝗜𝗜𝗥𝗥𝗥𝗥𝗘𝗘𝗘𝗘 !!! 🥳



Avec une superbe tête de son capitaine, Arouna Sangante (73e), le HAC décroche un deuxième succès de rang !



Des Ciel&Marine pleins de caractère, comme on les aime ! 👊#HACSB29 pic.twitter.com/H7QnzQTmNc — Havre Athletic Club ⚽️ (@HAC_Foot) October 29, 2025

От другата страна на таблицата Лил и Брест се срещнаха в битка за местата, даващи право на участие в европейските клубни турнири през следващия сезон. "Песовете" успяха да спечелят надлъгването, печелейки с 2:0 и се изравниха по точки с днешния си съпеник, като заради по-добрата си голова разлика се изкачиха на шестото място за сметка на днешния си съперник, който падна до осмата позиция. Иначе и в този двубой факторът на дузпата имаше решаваща роля за крайния победител. Софиан Диоп изведе домакините напред в резултата в 29-ата минута след точно изпълнен 11-метров наказателен удар. Второто попадение падна след почивката малко преди края на редовното време, когато Исак Янсон уби интригата в 87-ата минута.

90' I 2️⃣-0️⃣



Fin du match.

Les Dogues ont manqué de mordant et s’inclinent à Nice, 2-0.



Le compte-rendu 👉 https://t.co/fMYxn63Row



Il faudra rebondir dès dimanche à la maison contre Angers 👊#OGCNLOSC pic.twitter.com/9BQITJrRGA — LOSC (@losclive) October 29, 2025

В 22:05 стартират и другите пет двубоя от кеъга, като в тях Тулуза приема Рен, Лион гостува на новака Париж ФК, Страсбург играе с Оксер, Марсилия се изправя срещу Анже, а Монако има гостуване на Нант.