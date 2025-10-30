Преследвачите пропиляха с лека ръка подаръка на ПСЖ и Лига 1 остана без промяна на върха

Изигра се междинният 10-и кръг във френската Лига 1. Деветте мача стартираха и приключиха вече отминалия 29-и октомври (сряда). Първата група от срещите започна в 20:00 часа българско време, като там игра и шампионът Пари Сен Жермен, който се провали срещу Лориен, правейки равенство 1:1.

ПСЖ се провали отново за радост на преследвачите, които играят тази вечер

Късните двубои предложиха нови четири битки, като във всяка една от тях участваше по един отбор, борещ се за топ 4. Никой от тях обаче не се възползва от грешката на хегемона и момчетата на Луис Енрике останаха на първото място.

Марсилия стигна до обрат срещу Анже, но допусна пропукване в заключителния етап на срещата и трябваше да се задоволи с равенство 2:2. Гостите поведоха с гол на Сидики Шериф в 25-ата минута, а след почивката Робиньо Ваз изравни в 52-рата минута и в 70-ата същият играч изведе провансалци за първи път напред. Така мачът отиваше към победа за момчетата на Роберто де Дзерби, но те получиха болезнен шамар в 6-ата минута на продължението, когато Усман Камара възстанови паритета, който помогна на тима на Анже да завърши кръга отвъд зоната на изпадащите.

⏱️ 90+10’ | #OMSCO 2️⃣-2️⃣



Coup de sifflet final. Match nul entre l’OM et Angers SCO.



📆 Prochain rendez-vous ce samedi, à Auxerre 🔜 pic.twitter.com/nlkATl4RX9 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 29, 2025

Монако направи истинско голово шоу, побеждавайки с 5:3 като гост Нант. Двубоят мина през редица обрати, като головете за домакините отбелязаха Бахереба Гираси (19’, 45'+6’) и Мостафа Мохамед (80’), а до успеха монегаските бяха изведени с попаденията на Мамаду Кулибали (6’), Фоларин Балогун (41’), Манес Аклиуш (55’) и Александър Головин (75', 90'+4’).

𝗩𝗜𝗖𝗧𝗢𝗜𝗥𝗘 😍🔚



Dans un match animé, nos Monégasques arrachent la victoire et rentrent avec les trois points 🔥



𝘉𝘳𝘢𝘷𝘰 𝑙𝑒𝑠 𝑔𝑎𝑟𝑠 👏



3️⃣-5️⃣ #FCNASM pic.twitter.com/d9zkBj47E5 — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) October 29, 2025

Огромно зрелище направиха новаците Париж ФК и Лион, който също пропусна възможността да оглави временното класиране. Съперниците направиха равенство 3:3, като всеки от тях завърши двубоя в намален състав. “Хлапетата” определено трябва да съжаляват, че не изкопчиха максимума от срещата, тъй като поведоха с 3:0 след головете на Корентен Толисо (5’) и Павел Шулц (51’, 58’).

L'inspiration géniale de Pavel Sulc pour conclure une action splendide ✨#PFCOL pic.twitter.com/VcK39qrw7t — Olympique Lyonnais (@OL) October 29, 2025

След това обаче Абнер от гостите си изкара червен картон и съвсем скоро Адама Камара (65’) върна един гол. Устремът на парижани изглеждаше, че за момент ще бъде попарен, тъй като Тибо Де Смет си изкара втори жълт картон и силите на терена отново бяха изравнени. Въпреки това новаците в елита извършиха изключителен подвиг и зарадваха градския си съперник след попаденията на Илан Кебал (77’) и Венсан Маркети (84’).

🔚 C'est terminé au Stade Jean-Bouin.



Nos Gones partagent les points ce soir à Paris 🤝



3-3 #PFCOL pic.twitter.com/qBNWpA7Uc3 — Olympique Lyonnais (@OL) October 29, 2025

Страсбург се превърна във втория отбор от късната програмна схема, който стигна до победа. Футболистите от града на европейския парламент записаха успех с класическото 3:0 срещу Оксер и по този начин успяха да се изкачат на четвъртото място. И трите гола паднаха през второто полувреме, като автори бяха Хоакин Паничели (46’), Себастиан Нанаси (55’) и Валентин Барко (60’).

FT: Three goals. Three points. 😍#RCSAAJA pic.twitter.com/NzaUgIfoK1 — Racing Club de Strasbourg Alsace English (@RCSA_English) October 29, 2025

В единствения късен мач, който противопостави отбори изцяло от долната половина на таблицата, Тулуза и Рен стигнаха до равенство 2:2.

Les Rennais qui menaient 2-0 au Stadium doivent se contenter du point du match nul.#TFCSRFC 2-2 pic.twitter.com/HoWCe9bvGG — Stade Rennais F.C. (@staderennais) October 29, 2025

Всички попадения паднаха след почивката. Гостите от Рен поведоха с головете на Естебан Льопол (50’) и Муса Ал-Тамари (54’). Съвсем скоро след това Чарли Кресуел (58’) намали изоставането на домакините, а крайният резултат бе оформен малко преди края на редовното време, когато от дузпа се разписа Арон Дьонум (85’).