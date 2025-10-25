Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Илия Петков, Георги Татаров и Гротадзолина с втора загуба в Италия

Илия Петков, Георги Татаров и Гротадзолина с втора загуба в Италия

  • 25 окт 2025 | 21:31
  • 480
  • 1
Илия Петков, Георги Татаров и Гротадзолина с втора загуба в Италия

Националите Илия Петков, Георги Татаров и техният Юаса Батери (Гротадзолина) допуснаха втора поредна загуба в италианската Суперлига. Възпитаниците на Масимилиано Ортензи паднаха у дома от Рана (Верона) с 0:3 (21:25, 17:25, 20:25) в мач от втория кръг на първенството, играна тази вечер.

Така Гротадзолина остава без победа и без спечелена точка до момента във временното класиране. В следващия, междинен, 3-и кръг Петков, Татаров и компания са гости на Чистерна Волей. Срещата е в сряда (29 октомври) от 21,30 часа българско време.

Фантастичен Алекс Николов с 30 точки и MVP, Лубе взе "българското" дерби срещу Гротадзолина на старта
Фантастичен Алекс Николов с 30 точки и MVP, Лубе взе "българското" дерби срещу Гротадзолина на старта

Илия Петков игра цял мач за домакините и завърши с 4 точки (80% ефективност в атака - -2).

Георги Татаров пък влезе като резерва във втория гейм и се отчете с 6 точки (1 ас, 63% ефективност в атака и 30% позитивно посрещане - +2).

Най-резултатен за Гротадзолина беше иранецът Амир Голзадех с 11 точки (1 ас и 59% ефективност в атака - -2).

За тима на Верона Дарлан Соуса (2 блока, 4 аса и 58% ефективност в атака - +4) и Ром Можич (1 блок, 1 ас, 65% ефективност в атака и 44% позитивно посрещане - +7) реализираха по 13 точки за победата.

ЮАСА БАТЕРИ (ГРОТАДЗОЛИНА) - РАНА (ВЕРОНА) 0:3 (21:25, 17:25, 20:25)

ГРОТАДЗОЛИНА: Марко Фаласки, Амир Голзадех 11, Джулио Магалини 7, Микели Федрици 2, ИЛИЯ ПЕТКОВ 4, Драган Станкович 3 - Андреа Маркизио-либеро (ГЕОРГИ ТАТАРОВ 6, Марко Пелакани 1, Рикардо Веки, Лазар Копривица)

Старши треньор: МАСИМИЛИАНО ОРТЕНЗИ

ВЕРОНА: Мика Кристенсън 2, Дарлан Соуса 13, Рок Можич 13, Нумори Кейта 8, Лоренцо Кортезиа 9, Марко Вители 7 - Франческо Д'Амико-либеро (Франческо Сани 4, Пиетро Бонисоли)

Старши треньор: ФАБИО СОЛИ.

Снимки: legavolley.it

Следвай ни:

Още от Волейбол

Изключителен Алекс Грозданов с 16 точки (7 блока) при успех на Богданка над ЗАКСА

Изключителен Алекс Грозданов с 16 точки (7 блока) при успех на Богданка над ЗАКСА

  • 25 окт 2025 | 21:20
  • 5269
  • 3
Нася Димитрова с 13 точки и втора победа в Япония

Нася Димитрова с 13 точки и втора победа в Япония

  • 25 окт 2025 | 20:51
  • 550
  • 0
Локомотив Авиа започна с безпроблемна победа срещу Славия

Локомотив Авиа започна с безпроблемна победа срещу Славия

  • 25 окт 2025 | 20:32
  • 960
  • 1
Николай Колев с 13 точки и MVP, ПАОК тръгна с победа в Гърция

Николай Колев с 13 точки и MVP, ПАОК тръгна с победа в Гърция

  • 25 окт 2025 | 20:14
  • 869
  • 0
Драгоман с втора победа след обрат срещу Миньор

Драгоман с втора победа след обрат срещу Миньор

  • 25 окт 2025 | 19:50
  • 472
  • 2
ЦПВК се справи със Славия за втора победа в женското първенство

ЦПВК се справи със Славия за втора победа в женското първенство

  • 25 окт 2025 | 19:48
  • 430
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски прегази Добруджа и дръпна сериозно на върха

Левски прегази Добруджа и дръпна сериозно на върха

  • 25 окт 2025 | 19:50
  • 89989
  • 168
Брентфорд 2:1 Ливърпул, Керкез намали

Брентфорд 2:1 Ливърпул, Керкез намали

  • 25 окт 2025 | 20:58
  • 7628
  • 42
Илиан Илиев крайно разочарован от новия селекционер на България, ето какво каза за него

Илиан Илиев крайно разочарован от новия селекционер на България, ето какво каза за него

  • 25 окт 2025 | 19:46
  • 31747
  • 24
Наполи удари Интер и се върна на върха след горещо дерби с красиви голове и куп ситуации

Наполи удари Интер и се върна на върха след горещо дерби с красиви голове и куп ситуации

  • 25 окт 2025 | 21:23
  • 23585
  • 35
В мач без "съдийско клане": Черно море изпусна Славия в София

В мач без "съдийско клане": Черно море изпусна Славия в София

  • 25 окт 2025 | 17:25
  • 33460
  • 28
Световен рекордьор изпревари Божидар Саръбоюков за “Изгряваща звезда” на годината

Световен рекордьор изпревари Божидар Саръбоюков за “Изгряваща звезда” на годината

  • 25 окт 2025 | 20:17
  • 7374
  • 1