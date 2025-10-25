Илия Петков, Георги Татаров и Гротадзолина с втора загуба в Италия

Националите Илия Петков, Георги Татаров и техният Юаса Батери (Гротадзолина) допуснаха втора поредна загуба в италианската Суперлига. Възпитаниците на Масимилиано Ортензи паднаха у дома от Рана (Верона) с 0:3 (21:25, 17:25, 20:25) в мач от втория кръг на първенството, играна тази вечер.

Така Гротадзолина остава без победа и без спечелена точка до момента във временното класиране. В следващия, междинен, 3-и кръг Петков, Татаров и компания са гости на Чистерна Волей. Срещата е в сряда (29 октомври) от 21,30 часа българско време.

Илия Петков игра цял мач за домакините и завърши с 4 точки (80% ефективност в атака - -2).

Георги Татаров пък влезе като резерва във втория гейм и се отчете с 6 точки (1 ас, 63% ефективност в атака и 30% позитивно посрещане - +2).

Най-резултатен за Гротадзолина беше иранецът Амир Голзадех с 11 точки (1 ас и 59% ефективност в атака - -2).

За тима на Верона Дарлан Соуса (2 блока, 4 аса и 58% ефективност в атака - +4) и Ром Можич (1 блок, 1 ас, 65% ефективност в атака и 44% позитивно посрещане - +7) реализираха по 13 точки за победата.

ЮАСА БАТЕРИ (ГРОТАДЗОЛИНА) - РАНА (ВЕРОНА) 0:3 (21:25, 17:25, 20:25)

ГРОТАДЗОЛИНА: Марко Фаласки, Амир Голзадех 11, Джулио Магалини 7, Микели Федрици 2, ИЛИЯ ПЕТКОВ 4, Драган Станкович 3 - Андреа Маркизио-либеро (ГЕОРГИ ТАТАРОВ 6, Марко Пелакани 1, Рикардо Веки, Лазар Копривица)

Старши треньор: МАСИМИЛИАНО ОРТЕНЗИ

ВЕРОНА: Мика Кристенсън 2, Дарлан Соуса 13, Рок Можич 13, Нумори Кейта 8, Лоренцо Кортезиа 9, Марко Вители 7 - Франческо Д'Амико-либеро (Франческо Сани 4, Пиетро Бонисоли)

Старши треньор: ФАБИО СОЛИ.

Снимки: legavolley.it