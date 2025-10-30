Иш Уейнрайт: Всеки знае, че Везенков е страхотен, ще направим всичко възможно да го спрем

Крилото на Апоел Тел Авив Иш Уейнрайт заяви след победата над Партизан в Евролигата тази вечер в “Арена София”, че той и съотборниците му се чувстват комфортно в родната столица и увереността им е висока. Апоел е вече с 6 победи и 1 загуба, като е едноличен лидер в класирането. Уейнрайт се изказа ласкаво и за родната звезда на Олимпиакос Александър Везенков, срещу когото Апоел много скоро ще се изправи.

“Играхме срещу невероятен отбор с легендарен треньор. Движехме топката по нашия игрови план. Знаехме, че те ще бъдат агресивни. Те бяха много по-агресивни от нас в един момент, Итудис ни се скара, ние се съвзехме и започнахме да движим топката повече. Чувстваме се добре в София, но и нашата увереност е висока.

Всеки знае, че Везенков е страхотен играч. Ще направим всичко възможно, за да го спрем да бележи, той има невероятна кариера”, сподели Уейнрайт пред медиите, сред които беше и екип на Sportal.bg.

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg