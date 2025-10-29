Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Антони Генов се класира за четвъртфиналите на двойки в Монастир

Антони Генов се класира за четвъртфиналите на двойки в Монастир

  • 29 окт 2025 | 20:45
  • 119
  • 0
Антони Генов се класира за четвъртфиналите на двойки в Монастир

Антони Генов се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на твърда настилка от сериите "Чалънджър 50" в Монастир (Тунис) с награден фонд 60 хиляди долара. Българинът и Азиз Уакаа (Тунис) победиха трудно Елиаким Кулибали (Кот д′Ивоар) и Айзък Норти (Гана) със 7:6(0), 5:7, 11:9 за час и 40 минути на корта.

Генов и Уакаа пропиляха два мачбола в десетия гейм на втория сет, а в третата част още един и затвориха среща с четвъртата си възможност и две спечелени разигравания в края.

Двамата заработиха по 9 точки за световната ранглиста и по 310 долара, а в спор за място на полуфиналите ще играят срещу четвъртите поставени Скот Дънкан и Джеймс МакКинли (Великобритания).

По-рано днес на същия турнир Адриан Андреев отпадна във втория кръг на сингъл.

Следвай ни:

Още от Тенис

Лейла Фернандес достигна до 1/4-финалите в Хонконг

Лейла Фернандес достигна до 1/4-финалите в Хонконг

  • 29 окт 2025 | 15:44
  • 935
  • 0
Григор Димитров се отказа от мача си с Даниил Медведев

Григор Димитров се отказа от мача си с Даниил Медведев

  • 29 окт 2025 | 15:02
  • 46226
  • 27
Леонид Шейнгезихт стартира с победа на сингъл в Малта

Леонид Шейнгезихт стартира с победа на сингъл в Малта

  • 29 окт 2025 | 14:28
  • 519
  • 0
Адриан Андреев отпадна във втория кръг на сингъл в Монастир

Адриан Андреев отпадна във втория кръг на сингъл в Монастир

  • 29 окт 2025 | 13:33
  • 669
  • 0
Алкарас след загубата в Париж: Бях в отлична форма, не знам какво стана

Алкарас след загубата в Париж: Бях в отлична форма, не знам какво стана

  • 29 окт 2025 | 10:20
  • 3898
  • 0
Лиа Каратанчева се класира за втория кръг на турнир в Мексико

Лиа Каратанчева се класира за втория кръг на турнир в Мексико

  • 29 окт 2025 | 10:08
  • 715
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски премина с лекота през Пазарджик, за да продължи с победите

Левски премина с лекота през Пазарджик, за да продължи с победите

  • 29 окт 2025 | 18:22
  • 81809
  • 150
ЦСКА се измъчи за Купата, но елиминира своя втородивизионен съперник

ЦСКА се измъчи за Купата, но елиминира своя втородивизионен съперник

  • 29 окт 2025 | 15:21
  • 97536
  • 108
Веласкес: Не е лесно да се поддържа това ниво

Веласкес: Не е лесно да се поддържа това ниво

  • 29 окт 2025 | 18:43
  • 5730
  • 14
Здрава битка в "Арена София", начало на третата четвърт

Здрава битка в "Арена София", начало на третата четвърт

  • 29 окт 2025 | 20:55
  • 16851
  • 2
Шок в Бистрица! Третодивизионният Витоша изхвърли Берое от Купата

Шок в Бистрица! Третодивизионният Витоша изхвърли Берое от Купата

  • 29 окт 2025 | 16:33
  • 26908
  • 25
Ювентус 2:1 Удинезе, Гати отново дава преднина на домакините

Ювентус 2:1 Удинезе, Гати отново дава преднина на домакините

  • 29 окт 2025 | 19:00
  • 3563
  • 3