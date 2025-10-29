Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Яник Синер започна участието си в Париж с безпроблемен успех

Яник Синер започна участието си в Париж с безпроблемен успех

  • 29 окт 2025 | 20:17
  • 216
  • 0
Яник Синер започна участието си в Париж с безпроблемен успех

Италианецът Яник Синер започна с безпроблемна победа участието си на турнира от сериите "Мастърс 1000" в Париж. Поставеният под номер 2 в схемата Синер спечели двубоя си от втория кръг с белгиеца Зизу Бергс с 6:4, 6:2 за час и 29 минути.

Синер, който се е устремил към завръщане на върха в световната ранглиста, реализира по един пробив в началото и на двата сета, което му бе достатъчно, за да ги спечели. Във втората партия от мача той взе подаването на Бергс и още един път, с което окончателно сломи съпротивата на белгиеца.

В третия кръг Синер ще играе с аржентинеца Франсиско Черундоло, който отстрани сърбина Миомир Кецманович след 7:5, 1:6, 7:6(4).

До момента италианецът никога не е печелил турнира в Париж, като винаги отпадаше след първия или втория си мач.

В друг двубой, завършил до момента, испанецът Алехандро Давидович Фокина се наложи със 7:6(5), 6:4 над представителя на домакините от Франция Артюр Казо. За място на четвъртфиналите поставеният под номер 15 в схемата Давидович Фокина ще спори с шампиона от миналата година Александър Зверев от Германия.

Следвай ни:

Още от Тенис

Лейла Фернандес достигна до 1/4-финалите в Хонконг

Лейла Фернандес достигна до 1/4-финалите в Хонконг

  • 29 окт 2025 | 15:44
  • 935
  • 0
Григор Димитров се отказа от мача си с Даниил Медведев

Григор Димитров се отказа от мача си с Даниил Медведев

  • 29 окт 2025 | 15:02
  • 46223
  • 27
Леонид Шейнгезихт стартира с победа на сингъл в Малта

Леонид Шейнгезихт стартира с победа на сингъл в Малта

  • 29 окт 2025 | 14:28
  • 519
  • 0
Адриан Андреев отпадна във втория кръг на сингъл в Монастир

Адриан Андреев отпадна във втория кръг на сингъл в Монастир

  • 29 окт 2025 | 13:33
  • 669
  • 0
Алкарас след загубата в Париж: Бях в отлична форма, не знам какво стана

Алкарас след загубата в Париж: Бях в отлична форма, не знам какво стана

  • 29 окт 2025 | 10:20
  • 3897
  • 0
Лиа Каратанчева се класира за втория кръг на турнир в Мексико

Лиа Каратанчева се класира за втория кръг на турнир в Мексико

  • 29 окт 2025 | 10:08
  • 715
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски премина с лекота през Пазарджик, за да продължи с победите

Левски премина с лекота през Пазарджик, за да продължи с победите

  • 29 окт 2025 | 18:22
  • 81792
  • 150
ЦСКА се измъчи за Купата, но елиминира своя втородивизионен съперник

ЦСКА се измъчи за Купата, но елиминира своя втородивизионен съперник

  • 29 окт 2025 | 15:21
  • 97520
  • 108
Веласкес: Не е лесно да се поддържа това ниво

Веласкес: Не е лесно да се поддържа това ниво

  • 29 окт 2025 | 18:43
  • 5724
  • 14
Здрава битка в "Арена София", начало на третата четвърт

Здрава битка в "Арена София", начало на третата четвърт

  • 29 окт 2025 | 20:55
  • 16838
  • 2
Шок в Бистрица! Третодивизионният Витоша изхвърли Берое от Купата

Шок в Бистрица! Третодивизионният Витоша изхвърли Берое от Купата

  • 29 окт 2025 | 16:33
  • 26893
  • 25
Ювентус 2:1 Удинезе, Гати отново дава преднина на домакините

Ювентус 2:1 Удинезе, Гати отново дава преднина на домакините

  • 29 окт 2025 | 19:00
  • 3557
  • 3