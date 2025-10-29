Дурмуш: Можехме да вкараме повече голове

"Физически се чувствам добре. Мисля, че съм по-атакуващ играч, но сега работя върху позицията си на крило". Ключовият играч в победата на Тернана с 1:0 срещу Кампобасо, която осигури класиране за Купата на Италия в Серия C за следващия кръг, беше Мерт Дурмуш, интервюиран след мача.

"Чувствам се добре и се разбирам добре със съотборниците си. Щастлив съм, че помогнах на отбора да напредне. В лигата има възходи и падения и мисля, че е правилно за моето развитие да има периоди, в които не играя много. Надявам се да мога да играя повече минути в бъдеще. Говорих с Бруне преди мача, бяхме съотборници миналата година".

"Мисля, че съм по-атакуващ играч, но съм на разположение на треньора и ако той смята, че трябва да играя на фланга, това означава, че това е позицията, върху която ще трябва да работя. Рискувахме към края с корнер. Не успяхме да вкараме повече голове, заслужавахме си", каза той.