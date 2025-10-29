Популярни
Мицич разкри кой е баскетболният му идол

  • 29 окт 2025 | 18:22
  • 372
  • 0

В едно откровено интервю звездата на Апоел Тел Авив Василие Мицич говори за своя баскетболен пример - Димитрис Диамантидис, подчертавайки възхищението си от легендата на гръцкия баскетбол.

"Започнах да играя баскетбол на 8 години. Моят идол беше Димитрис Диамантидис. Обичам неговото лидерство, неговата отдаденост на отбора. Той беше победител, той беше моят любимец", разкри, цитиран от Sportal.gr, Мицич.

Разказвайки за своя път и успехи, сръбският гард обясни своята философия: "Не гоних победите, те дойдоха естествено. Но винаги съм се целил високо. Не знам тайната на успеха. Аз съм отдаден на баскетбола. Спечелването на Евролигата ми помогна като човек, защото за съжаление хората ценят само успехите, но има много работа и много жертви, които се правят зад кулисите. Най-добрият момент беше, когато станах MVP на Евролигата".

За престоя си в НБА, Мицич го определи като ценен опит. "Годините в НБА бяха полезни. Отвън изглеждаше, че не съм имал възможности, но докато бях там, научих за лигата, за себе си и това ми помогна да се подготвя за нови предизвикателства. Темпото е по-бързо и там играят талантливи играчи. Беше добре да видя как се посвещават на играта", сподели сръбският ас.

Накрая той говори за решението си да продължи кариерата си в Апоел Тел Авив, обяснявайки мотивацията си: "Исках да започна нещо ново. Имаше момент, в който почувствах нужда да започна нещо с нови играчи. Не мислех за сигурността. Винаги вярвам, че хората трябва да се молят за най-доброто, за мир. Фактът, че израснах в Сърбия, ми помогна да разбера по-добре ситуацията".

