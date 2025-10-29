Фрайбург пречупи с лекота Фортуна

Фрайбург преодоля безпроблемно втория кръг в турнира за Купата на Германия. Отборът на Юлиан Шустер спечели с 3:1 гостуването си на втородивизионния Фортуна (Дюселдорф) и има само една загуба от края на август - тази срещу Байер (Леверкузен) в Бундеслигата преди няколко дни.

Игор Матанович и Винченцо Грифо дадоха солиден аванс на Фрайбург още до 6-ата минута. В средата на първата част Ануар Ел Азузи върна едно попадение, но в края на мача резервата Дери Шернхант реши всичко в полза на гостите.

Не беше изминала и минута, когато Фрайбург вече водеше в резултата. Игор Матанович засече центриране от левия фланг и отблизо преодоля Флориан Кастенмайер. След само пет минути Грифо получи пас от Матанович, овладя топката и я прати в долния десен ъгъл на вратата.

Ел Азузи зарада феновете на "Меркур-Шпил Арена" с гол в 20-ата минута. Кенет Шмит свали топката към мароканеца и той не сгреши. В началото на втората част домакините удариха греда, а попадение на Шмит беше отменено заради засада. Секунди преди края Шрхант завърши бърза контра на Фрайбург с попадение за 3:1.

Снимки: Imago