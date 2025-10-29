Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Весела Лечева се срещна с наша треньорка, участвала в обучение на МОК в Лозана

Весела Лечева се срещна с наша треньорка, участвала в обучение на МОК в Лозана

  • 29 окт 2025 | 16:42
  • 271
  • 0
Председателят на БОК Весела Лечева се срещна с Теодора Иванова, която в продължение на 10 дни участва в обучение на МОК в Лозана. Младата треньорка по стрелба с лък бе част от програмата "Олимпийска солидарност", която събра в олимпийската столица 25 специалисти от цял свят.   В разговора с Лечева тя сподели своите впечатления от проведеното обучение.

Заедно с Теодора Иванова в срещата участваха президентът на федерацията Атанас Темелков, както и друг млад треньор - Александър Пагу.

"Изключително ценно е треньори и състезатели да участват в програмите на МОК, които дават уникални възможности за развитие. Това обучение в Лозана беше насочено към конкретни спортове, сред които и стрелбата с лък. Инициативата за него дойде от федерацията, но то се случи с подкрепата на Българския олимпийски комитет, който в рамките на съвсем кратки срокове успя да кандидатства и да осигури участие на български треньор", каза Весела Лечева.

"Благодаря за дадената възможност да участвам в програмата на "Олимпийска солидарност" за треньори. За мен този опит е безценен, защото той комбинира теорията и практиката. Курсът на обучение бе изключително интензивен и полезен. Придобихме знания от най-добрите експерти в областта", разказа Теодора Иванова.

Общо 25 треньори преминаха курс в Лозана и имаха възможност да посетят дома на Международния олимпийски комитет и да се запознаят с програмите за развитие, информира и сайтът на МОК. Практическите им занимания се проведоха в Световния център за стрелба с лък в Лозана, а за треньорите по колоездене - в Световния център в Егл.

Весела Лечева акцентира върху факта, че федерациите също получават информация от своите международни централи за възможности, свързани с МОК. А задачата на БОК е да реагира своевременно, за да подпомогне българските спортисти и треньори.

"Важно е всеки един от нас да се почувства като част от голямото олимпийско семейство и да се завърне в България с нови знания, опит, самочувствие", каза още Лечева.

Президентът Атанас Темелков съобщи, че развитието на младите треньори е приоритет за федерацията.

