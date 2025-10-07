Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Любо Ганев гост в Block Out
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Кроос: Барселона има един от най-атрактивните стилове, но това ще им създаде проблеми в ШЛ

Кроос: Барселона има един от най-атрактивните стилове, но това ще им създаде проблеми в ШЛ

  • 7 окт 2025 | 11:09
  • 832
  • 0

Бившият полузащитник на Реал Мадрид Тони Кроос определи стила на Барселона под ръководството на своя съотборник Ханзи Флик като изключително атрактивен, дори най-атрактивният в Европа, но също така и прекалено рисков. Според него това може да донесе сериозни проблеми на тима най-вече в Шампионската лига, докато в Ла Лига сериозната доминация на тима ще е по-скоро успешна.

Добри новини за Барселона: Ямал, Рафиня и Фермин може да се завърнат след паузата
Добри новини за Барселона: Ямал, Рафиня и Фермин може да се завърнат след паузата

“Барселона има един от най-атрактивните стилове на игра в Европа… може би най-атрактивният в Европа. Мисля също, че Барселона поема толкова много рискове… В лош ден на Педри, Ламин Ямал или Рафиня, всеки отбор може да ги нарани и елиминира от Шампионската лига. Миналата година вече имаха този проблем при отпадането от Интер, а тази година, независимо дали на осминафиналите, четвъртфиналите, полуфиналите или финала, в някакъв момент ще се изправят срещу такъв противник. Това ще се случи на Барса в Шампионската лига, не мисля, че това се отнася за Ла Лига, защото доминират изключително в мачовете си. Но това може да е много рисков фактор. Особено от 75-ата минута нататък, когато се забелязва, че всички са уморени, но не преминават към малко по-различен стил да затварят повече пространствата. Ако сте уморени, но не променяте стила си, става много очевидно колко сте изложени на рискове,” заяви Тони Кроос.

Каталунците имат сериозни проблеми и с травми в последните седмици, когато не могат да разчитат на Ламин Ямал, Рафиня, Фермин Лопес, но се надяват и тримата да могат да се възстановят за предстоящото Ел Класико на 26 октомври.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Бившият селекционер на Полша застава начело на Казахстан

Бившият селекционер на Полша застава начело на Казахстан

  • 7 окт 2025 | 07:55
  • 1045
  • 0
Палмейрас обвини конкурентите си в натиск спрямо съдиите

Палмейрас обвини конкурентите си в натиск спрямо съдиите

  • 7 окт 2025 | 07:30
  • 988
  • 0
Уорд-Праус пред раздяла с Уест Хам

Уорд-Праус пред раздяла с Уест Хам

  • 7 окт 2025 | 07:08
  • 1165
  • 0
Буфон: Не е лесно да влезеш под кожата на младите

Буфон: Не е лесно да влезеш под кожата на младите

  • 7 окт 2025 | 06:26
  • 2419
  • 0
Хари Кейн намекна към шефовете на Байерн да не се бавят

Хари Кейн намекна към шефовете на Байерн да не се бавят

  • 7 окт 2025 | 06:02
  • 9735
  • 2
Интер проявява интерес към рекордьор от Бундеслигата

Интер проявява интерес към рекордьор от Бундеслигата

  • 7 окт 2025 | 05:39
  • 3811
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Георги Иванов защити съдийството: Нека заедно градим, а не да рушим

Георги Иванов защити съдийството: Нека заедно градим, а не да рушим

  • 7 окт 2025 | 09:30
  • 3801
  • 46
Турците не искат да тренират на "Васил Левски"

Турците не искат да тренират на "Васил Левски"

  • 7 окт 2025 | 10:38
  • 6976
  • 7
Любо Ганев е гост в Block Out

Любо Ганев е гост в Block Out

  • 7 окт 2025 | 09:18
  • 4024
  • 3
Важна среща в Славия

Важна среща в Славия

  • 7 окт 2025 | 09:18
  • 5450
  • 2
ЛеБрон Джеймс ще обяви голяма новина

ЛеБрон Джеймс ще обяви голяма новина

  • 7 окт 2025 | 01:10
  • 12725
  • 12
Черно море Тича едвам надви устремения дебютант Локо Пд

Черно море Тича едвам надви устремения дебютант Локо Пд

  • 6 окт 2025 | 21:10
  • 19608
  • 4