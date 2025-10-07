Кроос: Барселона има един от най-атрактивните стилове, но това ще им създаде проблеми в ШЛ

Бившият полузащитник на Реал Мадрид Тони Кроос определи стила на Барселона под ръководството на своя съотборник Ханзи Флик като изключително атрактивен, дори най-атрактивният в Европа, но също така и прекалено рисков. Според него това може да донесе сериозни проблеми на тима най-вече в Шампионската лига, докато в Ла Лига сериозната доминация на тима ще е по-скоро успешна.

Добри новини за Барселона: Ямал, Рафиня и Фермин може да се завърнат след паузата

“Барселона има един от най-атрактивните стилове на игра в Европа… може би най-атрактивният в Европа. Мисля също, че Барселона поема толкова много рискове… В лош ден на Педри, Ламин Ямал или Рафиня, всеки отбор може да ги нарани и елиминира от Шампионската лига. Миналата година вече имаха този проблем при отпадането от Интер, а тази година, независимо дали на осминафиналите, четвъртфиналите, полуфиналите или финала, в някакъв момент ще се изправят срещу такъв противник. Това ще се случи на Барса в Шампионската лига, не мисля, че това се отнася за Ла Лига, защото доминират изключително в мачовете си. Но това може да е много рисков фактор. Особено от 75-ата минута нататък, когато се забелязва, че всички са уморени, но не преминават към малко по-различен стил да затварят повече пространствата. Ако сте уморени, но не променяте стила си, става много очевидно колко сте изложени на рискове,” заяви Тони Кроос.

Каталунците имат сериозни проблеми и с травми в последните седмици, когато не могат да разчитат на Ламин Ямал, Рафиня, Фермин Лопес, но се надяват и тримата да могат да се възстановят за предстоящото Ел Класико на 26 октомври.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages