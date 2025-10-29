Популярни
Лейла Фернандес достигна до 1/4-финалите в Хонконг

  • 29 окт 2025 | 15:44
  • 461
  • 0
Лейла Фернандес достигна до 1/4-финалите в Хонконг

Шампионката от 2023 година Лейла Фернандес достигна до четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис WТА 250 на твърди кортове в Хонконг с награден фонд 275 094 година.

Поставената под номер 2 в схемата канадка победи Ева Лис (Германия) с 6:4, 6:1 за 68 минути.

В спор за място на полуфиналите Фернандес ще играе срещу седмата поставена Сорана Кърстя (Румъния), която се наложи над австралийката Айла Томлянович с 4:6, 6:4, 6:3 за 2:21 часа.

Осмата в схемата Емилиана Аранго (Колумбия) отпадна след поражение от испанката Кристина Буска с 2:6, 4:6 за 88 минути.

Петата поставена Мая Джойнт (Австралия) също достигна до четвъртфиналите след успех над квалификантката Виктория Морвайова (Словакия) с 6:1, 6:4.

