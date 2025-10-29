В Аржентина представиха юбилейна монета с един от емблематичните моменти във футбола

Централната банка на Аржентина представи нова монета, посветена на Световното първенство по футбол през 2026 година. На обратната страна на монетата са изобразени футболно игрище и траекторията на бягането на аржентинския нападател Диего Марадона, преди да отбележи гола срещу Англия (2:1) на четвъртфиналите на Световното първенство през 1986 година. Тогава Марадона се придвижи с топката от центъра на терена и вкара победното попадение. Впоследствие Аржентина спечели турнира, побеждавайки Западна Германия на финала с 3:2.

Монетата е изработена от сребро и има символична номинална стойност от 10 долара. На 30 октомври се отбелязва 65-ата годишнина от рождението на Марадона. Той спечели и сребърен медал с аржентинския национален отбор на Световното първенство през 1990 година и на Финалисима през 1993-а.