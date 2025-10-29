Президентът на федерацията по карате Александър Славков: Градим силен национален отбор от 6-7 години

Президентът на Българската федерация шотокан карате-до Александър Славков представи голяма част от националния отбор, който спечели четири златни медали и много други отличия на Световното първенство в Катовице, Полша. Той направи това редом до треньора на националния отбор Димитър Тодоранов и Соня Куюмджиева, която води младежкия тим.

Световни шампиони при мъжете в Катовице станаха Валентин Георгиев и Реми Бобев, а при жените триумфираха Деница Кабаджова и Мартина Чан. Сребърни и бронзови медали за България спечелиха още Дамян Ников, Кристиян Василев, Лъчезар Лазаров, Мартин Мартинов, Александра Стефанова и други.

"Отдавна не сме идвали на подобна пресконференция, може би две години. Сега обаче имаме сериозни успехи от Световното първенство и почти нов отбор, който искаме да представим на хората. Прави впечатление, че половината от призьорите са младежи. Градим тези състезателите в последните 6-7 години. Имаше голяма промяна в последните години, сменихме поколенията. Хубаво е да покажем тези млади хора, тепърва очакваме медали от тях. Знаете, че освен успехи, карате възпитава и етика- уважителна, признателна, чисти емоционални качества. Всеки от тези медалисти учи висше образование, което означава, че сме на прав път", каза Славков.

Президентът добави, че от федерацията са пуснали запитване да организират Световното първенство в Пловдив през 2027 или 2028, като домакинът ще бъде излъчен следващата година. "Много се гордея с този отбор. Ние не искаме нищо от никой. На първенството имаше силен японски тим, който много вдигна нивото. Целият свят се равнява по японците в нашия спорт. Хубаво бе, че състезателите ни имат възможност да видят японския, самурайския дух в акция. Това ги мотивира. Често са ме питали как да приемаме победите и загубите и отговорят по един и същ начин - със смирение и разбиране. Шампионството не е най-важното, а да създаваме бойци - смирени и готини хора", каза треньорът на националния отбор Димитър Тодоранов.

"Работим с талантливо поколение. Имаме четирима световни шампиони. Всичките младежи, които сега ще отидат при мъжете и жените, вече са опитни и изградени спортисти. Нивото е много високо, щом играем финали с японци и ги побеждаваме", каза и Соня Куюмджиева.