  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  ЦСКА се разделя с изпълнителния си директор

  • 28 окт 2025 | 18:35
  • 2427
  • 0
Изпълнителният директор на ЦСКА Радослав Златков напуска клуба, научи Sportal.bg. Той е подал оставка, която е била веднага приета, като двете страни се разделят по взаимно съгласие.

Златков пристигна на “Българска армия” през септември 2024 година след 25-годишен международен опит в различните икономически сектор, като замени на поста Филип Филипов и Стоян Орманджиев, които първоначално останаха в клуба, след което обаче бяха освободени от ръководните постове при 31-кратните шампиони.

“Мисията пред г-н Златков ще бъде да ръководи мениджърския екип на ЦСКА, за да оптимизира управлението на приоритетите на клуба, а именно: реконструкцията на ст. “Българска армия”, модернизирането на тренировъчната база в Панчарево и развитието на детско-юношеската школа. Паралелно с това ще менажира обновяването на играчите в отбора, което ще превърне ЦСКА в модерен европейски клуб”, написаха преди 13 месеца шефовете на “червените” в представянето на вече бившия си директор.

През последните месеци Златков попадна под критиките на легендата Христо Стоичков, както и на голяма част от привържениците на тима, след като отборът загуби финала за Купата на България и не се класира втора поредна година в евротурнирите.

Очаква се в съвсем скоро време клубът да обяви новия изпълнителен директор на ЦСКА.

Това е поредната сериозна рокада при “армейците” през този сезон, след като вече бе сменен треньорът - Душан Керкез с Христо Янев и спортният директор Пауло Нога с Бойко Величков, както и шефът на школата Костадин Ангелов с Петър Занев.

