  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Пловдив е домакин на Държавното отборно първенство по тенис

Пловдив е домакин на Държавното отборно първенство по тенис

  • 29 окт 2025 | 08:49
  • 161
  • 0
Пловдив е домакин на Държавното отборно първенство по тенис

Станаха известни осминафиналите при мъжете и четвъртфиналите при жените на Държавното отборно първенство по тенис в Пловдив. Надпреварата от календара на БФТенис се провежда на базата на ТК „Локомотив" и има награден фонд 10 хиляди лева.

Мъже, 1/16-финали:

№1 ТК „Авеню", гр.Бургас – ТК „Тракия", гр.Пловдив 2:0

ТК „Локомотив", гр.Пловдив -4 – №14 ТК „Пловдив 1981", гр.Пловдив -1 2:0

№10 ТК „ДМ Тенис", гр.Стара Загора – ТК „Плевен 90", гр.Плевен -2 2:0

№7 ТК „Кристи", гр.Дряново – ТК „Бароко Спорт", гр.София 2:0

№4 ТК „НСА", гр.София -1 – ТК „Люлин 6", София 2:0

ТК „Албена", гр.Пловдив -2 – ТК „Диана", гр.София -2 2:0

ТК „Макс Про 2020", гр. Пловдив – №9 ТК „Левски", гр.София -1 2:1

№5 ТК „Фаворит", гр.Пазарджик – ТК „Локомотив 1929", гр София -2 2:0

№6 ТК „Локомотив 1929", гр.София -2 – ТК „Супер Спорт", гр.Варна 2:0

№12 ТК „Диана", гр.София -1 – ТК „Албена", гр.Пловдив -1 2:0

№15 ТК „Пловдив 1981", гр.Пловдив -2 – ТК „Габрово" 2:0

№3 ТК „Дема", гр.София – ТК „ДИМ Тийм", гр.Пловдив 2:1

№8 ТК „Черно море Елит", гр.Варна – ТК „Тунджа", гр. Ямбол б.и.

№11 ТК „Асеновград" – ТК „15:40", гр.София 2:0

№13 ТК „НСА", гр.София -2 – ТК „Свиленград" -3 2:0

№2 ТК „Локо 98", гр.Пловдив – ТК „Приста 2011", гр.Русе б.и

Мъже, 1/8-финали:

№1 ТК „Авеню", гр.Бургас – ТК „Локомотив", гр.Пловдив -4

№7 ТК „Кристи", гр.Дряново – №10 ТК „ДМ Тенис", гр.Стара Загора

№4 ТК „НСА", гр.София -1 – ТК „Албена", гр.Пловдив -2

№5 ТК „Фаворит", гр.Пазарджик – ТК „Макс Про 2020", гр. Пловдив

№6 ТК „Локомотив 1929", гр.София -2 – №12 ТК „Диана", гр.София -1

№3 ТК „Дема", гр.София – №15 ТК „Пловдив 1981", гр.Пловдив -2

№8 ТК „Черно море Елит", гр.Варна – №11 ТК „Асеновград"

№2 ТК „Локо 98", гр.Пловдив – №13 ТК „НСА", гр.София -2

Жени, 1/8-финали:

№1 ТК „Дема", гр.София – ТК „Локомотив", гр.Пловдив -2 2:1

№7 ТК „НСА", гр.София -1 – ТК „Добротица", гр. Добрич 2:0

№4 ТК „Бароко Спорт", гр.София – ТК „Черно море Елит", гр.Варна 2:0

ТК „Авеню", гр.Бургас – ТК „Хасково 2015", гр.Хасково 2:0

ТК „15:40", гр.София – ТК „Локомотив 1929", гр.София 2:1

№3 ТК „Супер Спорт", гр.Варна – ТК „Фаворит", гр.Пазарджик 2:0

№6 ТК „НСА", гр.София -2 – ТК „Локо 98", гр.Пловдив 2:1

№2 ТК „Ямбол 2005", гр.Ямбол – ТК „Плевен 90", гр.Плевен 2:1

Жени, 1/4-финали:

№1 ТК „Дема", гр.София – №7 ТК „НСА", гр.София -1

№4 ТК „Бароко Спорт", гр.София – ТК „Авеню", гр.Бургас

№3 ТК „Супер Спорт", гр.Варна – ТК „15:40", гр.София

№2 ТК „Ямбол 2005", гр.Ямбол – ТК „НСА", гр.София -2

