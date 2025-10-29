Популярни
  Волейбол
  Вени Антов с 11 точки, Туркоа с първа загуба във Франция

Вени Антов с 11 точки, Туркоа с първа загуба във Франция

  29 окт 2025
Световният вицешампион с България Венислав Антов и неговият клуб Туркоа допуснаха първа загуба в шампионата на Франция.

В мач от 3-ия кръг на Marmara SpikeLigue LNV, Туркоа загуби гостуването си на Монпелие с 0:3 (24:26, 22:25, 23:25), който се игра пред 1307 зрители в зала “Шабан Делмас”.

Венислав Антов игра цял мача за Туркоа и записа 11 точки (1 ас, 40% ефективност в атака - +1).

Игнасио Луенас реализира 12 точки за гостите.

Бившият германски диагонал на Хебър (Пазарджик) Симон Хирш бе най-резултатен за Монпелие с 12 точки (1 блок, 48% ефективност в атака - +7).

Есекиел Паласиос добави още 11 точки (4 аса, 2 блока).

МОНПЕЛИЕ - ТУРКОА 3:0 (26:24, 25:22, 25:23)
МОНПЕЛИЕ: Матиас Санчес, Симон Хирш 12, Есекиел Паласиос 11, Томас Лопес Паскуал 8, Никола Льо Гоф 10, Кентен Жофруа 9 - Коренетн Фелю-либеро (Артур Пиацета, Венсан Матиас)
Старши треньор: ЛОА ЛьОМАРЕК
ТУРКОА: Бруно Диас 4, ВЕНИСЛАВ АНТОВ 11, Ян Франки Мартинес 8, Игнасио Луенас 12, Симон Рьорих 4, Филип Туитога 8 - Тибо Лубейре-либеро (Том Лавини 2, Роби Понсеел)
Старши треньор: ДОРИАН РУЖЕЙРОН.

