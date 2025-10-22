Популярни
  Волейбол
  MVP Венислав Антов ги започна във Франция! Заби 26 точки и донесе победа на Туркоа

MVP Венислав Антов ги започна във Франция! Заби 26 точки и донесе победа на Туркоа

  22 окт 2025
  • 1267
  • 0

Световният вицешампион с България Венислав Антов започна с летящ старт участието си в шампионата на Франция.

Вени Антов заби 26 точки (1 блок, 53% ефективност в атака - +14)q /e rp/,dk pd MVP и помогна на Туркоа да стартира с драматична победа като гост над Ница с 3:2 (22:25, 26:24, 25:23, 16:25, 15:11) в мач от първи кръг на Marmara SpikeLigue LNV5/2026, който се игра пред 708 зрители в зала “Жанмарке-Палмейра”.

Симон Рьорих добави още 19 точки (1 ас, 4 блока, 70% ефективност в атака, 25% перфектно и 50% позитивно посрещане - +14).

Либерман Майо заби 21 точки (4 блока, 55% ефективност в атака, 10% перфектно и 40% позитивно посрещане - +12) за Ница.

В следващия кръг Туркоа среща Пари Волей, на 24 октомври (петък) от 21:00 часа.

НИЦА - ТУРКОА 2:3 (25:22, 24:26, 23:25, 25:16, 11:15)
НИЦА: Весел Кемник 4, Давид Дулски 20, Либеран Майо 21, Райли Барнс 16, Лойн Ник Минем 2, Мерик МакХенри 13 - Мейсън Бригс-либеро (Натан Кудевил, Колин Кастелно, Пепен Ройохаривело, Родни-Кен А Конг 2)
Старши треньор: БРИС ДОНА
ТУРКОА: Бруно Диас 4, ВЕНИСЛАВ АНТОВ 26, Симон Рьорих 19, Ян Франки Мартинес 9, Инасио Луенас 9, Мичел Щал 2 - Тибо Лубейр-либеро (Том Лавини 4, Роби Понсейл, Филип Титога 5)
Старши треньор: ТИБО ЖОСЛЕН.

