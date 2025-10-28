Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  Сериозни изненади за Купата на Германия, два тима от Бундеслигата изхвърчаха

Сериозни изненади за Купата на Германия, два тима от Бундеслигата изхвърчаха

  • 28 окт 2025 | 21:50
Сериозни изненади за Купата на Германия, два тима от Бундеслигата изхвърчаха

Херта (Берлин) постигна убедителен успех с 3:0 над Елверсберг на Лукас Петков в мач от втория кръг на Купата на Германия. Михаел Куизанс ((15’), Грьонинг (58’) и Торстейнсон (90+4’) бяха точни за домакините и с попаденията си в крайна сметка изпратиха столичани на 1/8-финалите в турнира. Двата тима изиграха сравнително равностойно първо полувреме, в което все пак Куизанс даде преднина на Херта след четвърт час игра. Десетина минути след началото на втората част на терена се появи и Лукас Петков, а той и неговите съотборници бяха активни, но рядко успяваха да създадат реални голови положения. От своя страна берлинчани засилваха натиска си и в 58-ата минута Грьонинг удвои след корнер. Домакините продължиха да са изключително компактни в отбрана и не допускаха много положения. точка на спора бе сложен в добавеното време, когато Торстйнсон реализира дузпа.

В другия сблъсък между два тима от Бундеслигата Хамбургер поднесе изненадата и надделя като гост над Хайденхайм с минималното 1:0. Единственото попадение в мач падна в края на срещата и бе дело на резервата Роберт Глатцел от спорна дузпа. Домакините пък играха цяло второ полувреме с човек по-малко, след като централният бранител Тим Зийрзлебен бе изгонен малко преди почивката.

Вероятно най-голямата изненада в ранните двубои за Купата на Германия се случи на “Фолксваген Арена”, където втородивизионният Холщайн (Кил) надделя с минималното 1:0 като гост на Волфсбург. Единственото попадение Александър Берхнардсон (42’), а шведът бе точен от дузпа. “Вълците” пък завършиха с човек по-малко двубоя, тъй като Йенсон Селт бе изгонен още в 36-ата минута за втори жълт картон.

Снимки: Gettyimages

