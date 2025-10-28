Популярни
Леонид Шейнгезихт се класира за четвъртфиналите в Малта

  28 окт 2025
Българският представител Леонид Шейнгезихт се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на твърди кортове в Малта с награден фонд 15 хиляди долара. Шейнгезихт и руснакът Александър Чепик победиха в първия кръг италианците Андреа Паолини и Габриел Сардо с 6:3, 7:5.

Срещата продължи час и 16 минути.

Леонид Шейнгезихт, който преодоля квалификациите, ще участва и в основната схема в надпреварата на сингъл.

Негов съперник в първия кръг ще бъде участващият с "уайлд кард" представител на домакините Еван Галеа.

