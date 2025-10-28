Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Пари Сен Жермен
  3. ПСЖ отчете рекордни приходи

ПСЖ отчете рекордни приходи

  • 28 окт 2025 | 17:55
  • 395
  • 0

Актуалният носител на трофея в Шампионска лига Пари Сен Жермен отчете рекордни приходи през сезон 2024-2025 от 837 милиона евро, обявиха от клуба във финансовия си отчет. ПСЖ надмина предишния си рекорд на приходи от 806 милиона евро. Клубът от френската Лига 1 генерира 367 милиона евро търговски приходи и 175 милиона евро от приходи от домакинските мачове, като билетите за „Парк де Пренс“ бяха разпродадени за 170 поредни мача. Сезон 2024-2025 беше един от най-запомнящите се, тъй като ПСЖ спечели първата си титла в Шампионската лига, плюс титлата от Лига 1, Купата на Франция и Трофея на шампиона, преди да загуби на финала на Световното клубно първенство.

"Това представяне показва зрялостта на проекта след пристигането на основния му акционер QSI и потвърждава стабилността на икономическия модел на клуба, който сега е сред най-успешните в света“, се казва в изявление на ПСЖ. Qatar Sports Investments пое клуба през 2011 г.

Седем играчи на ПСЖ сред номинираните за отбора на годината на ФИФПРО, Роналдо и Меси също са в списъка
Седем играчи на ПСЖ сред номинираните за отбора на годината на ФИФПРО, Роналдо и Меси също са в списъка

Приходите от Световното клубно първенство до четвъртфиналите бяха включени във финансовия отчет за този сезон, докато по-късните етапи ще бъдат отразени в резултатите за следващата година.
Въпреки рекордните приходи, ПСЖ регистрира годишна загуба, въпреки че клубът не разкри дефицита. Миналия сезон ПСЖ отчете загуба от приблизително 60 милиона евро.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Български национал има нов спортен директор, който е лежал за уредени мачове и е откраднал пингвин

Български национал има нов спортен директор, който е лежал за уредени мачове и е откраднал пингвин

  • 28 окт 2025 | 15:09
  • 6903
  • 2
Жоан Лапорта е окуражил футболистите след загубата в "Ел Класико"

Жоан Лапорта е окуражил футболистите след загубата в "Ел Класико"

  • 28 окт 2025 | 14:59
  • 854
  • 5
Мениджърът на Брайтън посочи двете причини за успехите на Арсенал

Мениджърът на Брайтън посочи двете причини за успехите на Арсенал

  • 28 окт 2025 | 14:51
  • 1568
  • 0
Карвахал претърпя успешна операция, завръща се догодина

Карвахал претърпя успешна операция, завръща се догодина

  • 28 окт 2025 | 14:49
  • 1031
  • 6
Спалети: Който и да наследи Тудор, ще бъде късметлия

Спалети: Който и да наследи Тудор, ще бъде късметлия

  • 28 окт 2025 | 14:28
  • 3412
  • 1
Томас Франк: Ван де Вен има голямо бъдеще в Тотнъм

Томас Франк: Ван де Вен има голямо бъдеще в Тотнъм

  • 28 окт 2025 | 13:46
  • 852
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА се разделя с изпълнителния си директор

ЦСКА се разделя с изпълнителния си директор

  • 28 окт 2025 | 18:35
  • 1965
  • 0
Ясен е новият селекционер на България

Ясен е новият селекционер на България

  • 28 окт 2025 | 15:47
  • 26190
  • 19
Арда се измъчи, но продължи напред за Купата

Арда се измъчи, но продължи напред за Купата

  • 28 окт 2025 | 17:41
  • 16101
  • 21
11-те на Дунав и Локомотив (Пловдив)

11-те на Дунав и Локомотив (Пловдив)

  • 28 окт 2025 | 17:45
  • 2616
  • 2
ЦСКА уреди зимния лагер, играе четири контроли на лукс - излиза срещу двама български национали

ЦСКА уреди зимния лагер, играе четири контроли на лукс - излиза срещу двама български национали

  • 28 окт 2025 | 12:34
  • 31834
  • 17
Ботев (Пд) не изпита затруднения и отнесе безпроблемно Спартак (Пл) за Купата

Ботев (Пд) не изпита затруднения и отнесе безпроблемно Спартак (Пл) за Купата

  • 28 окт 2025 | 14:33
  • 22437
  • 131