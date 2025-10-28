Популярни
Домакините от Фратрия създадоха настроение

  • 28 окт 2025 | 16:50
  • 572
  • 0
Домакините от Фратрия създадоха настроение

Домакините от Фратрия отново се погрижиха футболът да се превърне в приятен празник. Минути преди началото на двубоя за Купата на страната между Фратрия и Арда духова музика с китка от популярни фолклорни песни се погрижи за доброто настроение по трибуните.

Музикантите умело съчетаваха и маршове по време на самата среща и често срещаха усмивките на зрителите на стадион "Спартак". На полувремето организираха и състезание - умения с футболна топка за привържениците по трибуните с награда ваучер на стойност 100 лева. 

/Пламен Трендафилов/

