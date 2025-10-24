Алексей Савинов: Целта пред Фратрия е efbet Лига

Наставникът на Фратрия Алексей Савинов говори пред Sportal.bg след поражение с 0:1 срещу дубъла на ЦСКА. Молдовският специалист заяви, че конкретната цел пред "братлетата" е класиране за efbet Лига.

"Играхме активно, пресирахме съперника, контролирахме добре топката. Имаме малки проблеми във финалната част, липсва ни последният пас и завършващият удар. Имахме добри положения за гол, но ни липсва последният удар. Казахме на играчите, че ЦСКА е много опасен при стандартните положение, не бяхме концентрирани и допуснахме попадение.

Сменихме малко формацията, защото имахме нужда от риск в такава ситуация. Това позволи на ЦСКА да направи контраатаки, но ни липсваше завършващият удар, както вече казах. Всяка загуба влияе негативно на отбора. В такива моменти се проверява дали отборът е добър. Сигурен съм в нашите играчи. Трябва да се възстановим физически и морално, защото имаме сложна програма. Не трябва да правим трагедия, а да търсим отговори. Конкретна цел? Тя е влизане в efbet Лига", каза бившият национал на Молдова.

