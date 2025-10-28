Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Сблъсък Вашеро - Риндеркнеш в Париж в повторение на финала в Шанхай

Сблъсък Вашеро - Риндеркнеш в Париж в повторение на финала в Шанхай

  • 28 окт 2025 | 16:03
  • 430
  • 0
Сблъсък Вашеро - Риндеркнеш в Париж в повторение на финала в Шанхай

Братовчедите Валентан Вашеро и Артюр Риндеркнеш ще се изправят един срещу друг във втория кръг на Мастърс турнира по тенис в Париж в сряда, което ще бъде повторение на финалния сблъсък на Мастърса в Шанхай този месец.

Вашеро, който победи Риндеркнеш в Шанхай, за да стане първият играч от Монако, спечелил титла от ATР, победи безпроблемно 14-тия поставен Иржи Лехечка с 6:1, 6:3 в първия кръг в Париж.

"Живея приказка... затова играя толкова добре, наслаждавам се на всяка секунда“, каза Вашеро, който беше 204-ти в света, когато стана най-ниско класираният в ранглистата играч, спечелил турнир от ATР Мастърс 1000.

Братовчедът Риндеркнеш, който участва с уайлдкард в турнира, победи Фабиан Марожан със 7:6(5) 7:6(4), за да достигне до втория кръг.

Деветият в схемата Феликс Оже-Алиасим (Канада) продължава напред след победа срещу аржентинеца Франсиско Комесана с 6:7(2), 6:3, 6:3, докато канадецът Габриел Диало надигра нидерландеца Талон Грикспоор с 6:3, 6:4.

