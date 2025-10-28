Популярни
Първите три поставени стартираха успешно в Хонконг

  • 28 окт 2025 | 15:51
  • 187
  • 0
Първите три поставени се класираха за втория кръг на турнира по тенис на твърди кортове в Хонконг от сериите WТА 250, а четвъртата в схемата София Кенин отпадна.

Водачката в схемата Белинда Бенчич от Швейцария се наложи на старта над Аляксандра Саснович (Беларус) с 6:3, 6:4 за час и 30 минути игра и ще се изправи срещу китайката Яфан Ван в следващия етап.

Втората поставена Лейла Фернандес (Канада) постигна успех над Сиюй Ван (Китай) с 6:1, 6:4, а във втория кръг ще срещне Ева Лис от Германия.

Друга представителка на Канада Виктория Мбоко, трета в схемата, също намери място във втория кръг, след като надделя над австралийката Талия Гибсън след обрат с 6:7(2), 6:1, 6:4 в двубой, продължил час и 52 минути. Мбоко очаква следващата си противничка от двубоя между британката Кейти Боултър и Александра Еала от Филипините.

Четвъртата поставена американка София Кенин беше елиминирана от японската квалификантка Химено Сакацуме след поражение с 2:6, 1:6 само за 67 минути игра.

Шестата в схемата Анна Калинская (Русия) победи сънародничката си Камила Рахимова с 6:4, 6:4 и също продължава напред, както и седмата поставена Сорана Кърстя (Румъния), преодоляла Далма Галфи от Унгария със 7:5, 6:3.

