  Кими Антонели призна, че е бил изненадан от заповедите от бокса в Мексико

Кими Антонели призна, че е бил изненадан от заповедите от бокса в Мексико

  28 окт 2025 | 15:35
  • 671
  • 0

Пилотът на Мерцедес Андреа Кими Антонели призна, че е бил изненадан от заповедите от бокса, които екипът на Сребърните стрели приложи в хода на неделната Гран При на Мексико Сити.

Малко след средата на дистанцията италианецът получи инструкция да пропусна своя съотборник Джордж Ръсел, който да се опита да атакува движещия се пред тях Оливър Беарман. Тази размяна на позициите дойде след множество молби от страна на Ръсел, който обаче така и не успя да намери път покрай Беарман, а малко преди финала върна позицията на своя съотборник.

Джордж Ръсел разкри една важна подробност за новия си договор с Мерцедес
„Не знаех, че той е искал това нещо по радиото – обясни Антонели. – Аз само получих информация от отбора да разменим позициите си преди четвъртия завой, което първоначално ме изненада.

„Аз уважавам това решение. Естествено ние ще трябва да преразгледаме нещата, искам да разбера логиката зад това решение, за да продължим напред. Но сега ние ще се фокусираме върху Бразилия“, добави още италианецът.

Снимки: Gettyimages

