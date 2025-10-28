Асоциацията на българските спортни федерации подкрепя промените в наредбата за треньорските кадри

Асоциацията на българските спортни федерации (АБСФ) подкрепя предложените промени в Наредба №1 на Министерството на младежта и спорта, която определя изискванията за заемане на треньорски длъжности, както и условията и реда за вписването на такива кадри в регистъра по Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС).

Това съобщи председателят на АБСФ Иван Ценов, който напомни, че Управителният съвет е предложил тази промяна още преди няколко месеца. По думите на Ценов по този начин ще се даде път на доказани специалисти от чужбина, които са нямали възможност да завършат висшето си образование в България, да упражняват своята професия и да предават своя опит и знания у нас. Ценов изрично подчерта, че става въпрос единствено за национални треньори и то за срока, в който те имат договор със съответната национална федерация. Даде и пример с националния треньор на световните вицешампиони по волейбол Джанлоренцо Бленджини или с израелския баскетболен специалист Пини Гершон.

"Не става въпрос за нарушаване на правилата, а точно за установяване на правила, защото в момента се налагаше на редица федерации да ги заобикалят, за да могат да вземат специалисти на световно ниво", мотивира се Ценов.

"Никой не иска да прави компромис с треньорската професия. Напротив - идеята е да се вдигне нивото и тези специалисти да предадат своя практически опит на българските си колеги. В съвременния професионален спорт и в свят на отворени граници трябва да сме адекватни към заобикалящата ни действителност", добави Ценов.