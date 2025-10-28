Вярвам в себе си! – Защо Перес Джепчирчир умишлено тренира без треньор

Въпреки че е печелила множество отличия, включително титлата от маратона на Олимпийските игри в Токио през 2020 г., Перес Джепчирчир никога не е тренирала под ръководството на треньор.

Действащата световна шампионка в маратона разкри причината, поради която никога не е наемала треньор, който да ѝ помага да постига целите си. Това се случва на фона на бляскавата ѝ кариера, в която тя е спечелила множество отличия.

Джепчирчир, която е майка на едно дете, успява да чупи рекорди и да печели големи маратони през цялата си кариера, като нито едно от тези постижения не е дошло под ръководството на треньор.

32-годишната атлетка е печелила олимпийско злато (Токио 2020), световна титла в полумаратона (2020) и големи маратони, сред които тези в Ню Йорк, Бостън и Лондон. Известна със своето смирение и тиха решителност, тя се е превърнала в символ на вярата в собствените сили и постоянството в кенийската лека атлетика.

"Аз не съм животно. Нямам треньор. Тренирам сама и вярвам в състезанието“, заяви Джепчирчир в предаването Sport On по NTV.

"Не съм от тези, които се самозалъгват, защото когато си лягам, знам, че се изправям срещу подготвени атлети, което ме мотивира да работя още по-усилено сама.“

Джепчирчир, която завърши на 20-о място на Олимпийските игри в Париж, обясни, че решението ѝ да тренира самостоятелно първоначално е срещнало съпротива – дори от нейния мениджър Джани Демадона, който също така представлява други известни атлети като Бенсън Кипруто и Тигст Асефа.

"За моя мениджър беше много трудно да приеме факта, че искам да тренирам сама. Аз съм тази, която се състезава, така че знам на какво съм способна. Казах му просто да остави резултатите да говорят вместо мен. Това работи за мен“

Джепчирчир разкри, че все още следва същата програма, която е използвала в началото на кариерата си, независимо от условията или събитието.

"Следвам програмата, която съм следвала и преди. Никога не променям нищо, дори когато ме информират, че отивам на място с висока влажност или много студено време“, обясни тя.

"Съмняваха се в мен известно време, но сега вече не. Аз съм човешко същество, а не животно. Никой не може да ме контролира. Опитах, за да видя дали ще проработи – и слава Богу, проработи.“

Световната шампионка в маратона за 2024 г. добави, че се вслушва в тялото си преди всичко друго. "Понякога тялото те предава, но трябва да приема ситуацията, след като го чуя. Ако работи, работи; ако не, значи не.“

Дори в по-ранните си дни в шосейните бягания, Джепчирчир казва, че е отказвала да се поддаде на натиска да си наеме треньор.

"Когато все още участвах в шосейни бягания и полумаратони, отказвах да приема треньор. Трябваше много убеждаване, за да го накарам да приеме моите предпочитания.“

Спокойна и уверена в избора си, Джепчирчир заключи: "Аз лично избягвам много конфронтации и това да бъда под напрежение да следвам определени заповеди от треньори, дори в ситуации, в които тялото просто те предава.“

