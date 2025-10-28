Обявиха номинациите за "Атлет на годината извън стадиона" за 2025 г.

Световната атлетика обяви номинациите за категориите "Атлет на годината извън стадиона“ при жените и мъжете като част от годишните си награди за 2025 г.

Във всяка от двете категории са номинирани по петима състезатели. След гласуване ще бъдат определени по двама финалисти за всяка от тях.

Как се определя Атлет на годината? Номинациите отразяват някои от най-забележителните постижения през още една паметна година за спорта, чиято кулминация беше Световното първенство по лека атлетика в Токио 25.

Номинации за Атлет на годината извън стадион при жените за 2025 г.:

Тигст Асефа (Етиопия)

- световна сребърна медалистка в маратона и победителка в маратона на Лондон

- световна лидерка със световен рекорд само за жени



Сифан Хасан (Нидерландия)

- победителка в маратона на Сидни

- трето място на маратона в Лондон



Перес Джепчирчир (Кения)

- световна шампионка в маратона

- спечели своята пета световна титла



Агнес Нгетич (Кения)

- световен рекорд на 10 км (само за жени)

- лидерка в света на полумаратон с третото най-бързо бягане за всички времена



Мария Перес (Испания)

- двойна световна шампионка на 20 км и 35 км спортно ходене

- непобедена през 2025 г.

Номинации за Атлет на годината извън стадион при мъжете за 2025 г. (по азбучен ред):

Чао Бонфин (Бразилия)

- световен шампион на 20 км спортно ходене

- световен вицешампион на 35 км спортно ходене



Еван Дънфи (Канада)

- световен шампион на 35 км спортно ходене

- световен рекорд на 35 км и континентален рекорд на 20 км спортно ходене



Йомиф Кеджелча (Етиопия)

- световен лидер на 5 км с шестото най-бързо бягане в историята

- световен лидер на 10 км с второто най-бързо бягане в историята



Себастиан Саве (Кения)

- победител в маратоните на Лондон и Берлин

- автор на двете най-добри маратонски постижения за 2025 г.



Алфонсе Симбу (Танзания)

- световен шампион в маратона

- второ място на маратона в Бостън

Гласуването за определяне на финалистите в категориите "Атлет на годината извън стадиона“ вече е отворено в социалните мрежи на Световната атлетика – Facebook, Instagram и X. Крайният срок за гласуване е 2 ноември, а победителите ще бъдат обявени на церемонията по връчването на наградите на 30 ноември.

Снимки: Gettyimages