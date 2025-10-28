Без нарушения на тавана на бюджетите във Формула 1 през 2024 година

От Международната автомобилна федерация (ФИА) обявиха, че са приключили с анализа на финансовите отчети на десетте отбора и петте производителя на задвижващи системи във Формула 1 за 2024 година.

От ФИА не са установили никакви нарушения на тавана на бюджетите на тавана на бюджетите нито от страна на отборите, нито то страна на производителите на задвижващи системи. Единственото нарушение е процедурно от страна на Астън Мартин, който е закъснял с подаването на своите финансови отчети.

Астън Мартин се размина с наказание за нарушение на финансовите правила

Британският тим и Международната автомобилна федерация (ФИА) обаче са постигнали така нареченото „споразумение за признаване на вината“. Спекулира се, че Отборът от Силвърстоун ще заплати финансова глоба, която да покрие разходите на ФИА за допълнителната документация.

Снимки: Gettyimages