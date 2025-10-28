Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Без нарушения на тавана на бюджетите във Формула 1 през 2024 година

Без нарушения на тавана на бюджетите във Формула 1 през 2024 година

  • 28 окт 2025 | 14:34
  • 872
  • 0

От Международната автомобилна федерация (ФИА) обявиха, че са приключили с анализа на финансовите отчети на десетте отбора и петте производителя на задвижващи системи във Формула 1 за 2024 година.

От ФИА не са установили никакви нарушения на тавана на бюджетите на тавана на бюджетите нито от страна на отборите, нито то страна на производителите на задвижващи системи. Единственото нарушение е процедурно от страна на Астън Мартин, който е закъснял с подаването на своите финансови отчети.

Астън Мартин се размина с наказание за нарушение на финансовите правила
Астън Мартин се размина с наказание за нарушение на финансовите правила

Британският тим и Международната автомобилна федерация (ФИА) обаче са постигнали така нареченото „споразумение за признаване на вината“. Спекулира се, че Отборът от Силвърстоун ще заплати финансова глоба, която да покрие разходите на ФИА за допълнителната документация.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Оли Беарман: Имах късмет, но и достатъчно добро темпо

Оли Беарман: Имах късмет, но и достатъчно добро темпо

  • 27 окт 2025 | 01:29
  • 2657
  • 3
Хамилтън: Направих всичко по силите си да се върна безопасно на пистата

Хамилтън: Направих всичко по силите си да се върна безопасно на пистата

  • 27 окт 2025 | 01:16
  • 5601
  • 18
Пиастри каза на какво се дължи изоставането му в последните стартове

Пиастри каза на какво се дължи изоставането му в последните стартове

  • 27 окт 2025 | 00:59
  • 5180
  • 1
Норис: Доста елементарно състезание за мен

Норис: Доста елементарно състезание за мен

  • 27 окт 2025 | 00:45
  • 1855
  • 6
Леклер: Виртуалната кола на сигурността ме спаси в края

Леклер: Виртуалната кола на сигурността ме спаси в края

  • 27 окт 2025 | 00:36
  • 4896
  • 0
Верстапен: Просто трябваше да оцелея в първия стинт

Верстапен: Просто трябваше да оцелея в първия стинт

  • 27 окт 2025 | 00:32
  • 2857
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Купата на България на живо: Папи Галчев изравни за Локо (Сф) в полите на Рила, Добруджа продъни врата, Спартак (Вн) гони "тройка с гарнитура"

Купата на България на живо: Папи Галчев изравни за Локо (Сф) в полите на Рила, Добруджа продъни врата, Спартак (Вн) гони "тройка с гарнитура"

  • 28 окт 2025 | 15:00
  • 27828
  • 3
ЦСКА уреди зимния лагер, играе четири контроли на лукс - излиза срещу двама български национали

ЦСКА уреди зимния лагер, играе четири контроли на лукс - излиза срещу двама български национали

  • 28 окт 2025 | 12:34
  • 17986
  • 12
Ботев (Пд) не изпита затруднения и отнесе безпроблемно Спартак (Пл) за Купата

Ботев (Пд) не изпита затруднения и отнесе безпроблемно Спартак (Пл) за Купата

  • 28 окт 2025 | 14:33
  • 13580
  • 91
Може ли Никола Цолов да дебютира във Формула 2 още през 2025 година?

Може ли Никола Цолов да дебютира във Формула 2 още през 2025 година?

  • 28 окт 2025 | 13:48
  • 5786
  • 5
Веласкес: Лудогорец загуби, но има още един противник, който спечели и е на второ място

Веласкес: Лудогорец загуби, но има още един противник, който спечели и е на второ място

  • 28 окт 2025 | 11:14
  • 16984
  • 27
Клуб от efbet Лига остана без треньор

Клуб от efbet Лига остана без треньор

  • 28 окт 2025 | 10:45
  • 21073
  • 10