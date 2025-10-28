Симона Пейчева отново с покана от Алина Кабаева за турнира “Небесна грация“

Световната шампионка по художествена гимнастика Симона Пейчева е получила персонална покана да присъства на турнира „Небесна грация“, организиран от олимпийската, световна и европейска шампионка Алина Кабаева. Тази година състезанието ще се проведе в Китай, а бившата ни националка отново ще посети олимпийския център, където през 2008 година участва на последните си олимпийски игри.

“Отново получих персонална покана от Алина Кабаева за турнира, който тя организира – ‘Небесна грация’. Тази година ще го проведе в Китай, в олимпийския център, а това ще ме върне назад във времето към последната олимпиада, на която се състезавах. На мен ще ми бъде много интересно не само да се видим с Алина като приятелки, но и съм любопитна да видя нейния подход сега, защото тя вече е начело на националния отбор на Русия. Искам да видя и гимнастичките на Русия – на какво ниво са вече под нейно ръководство“, сподели специално за БНР Симона Пейчева.

“Не знам дали ще си навлека гнева на някого, но аз лично харесвам руската художествена гимнастика. Тя внася различие във всичко, което се прави. На мен лично ми липсват руските гимнастички. Ще се радвам, ако може, без напрежение, без политическите пристрастия, да имаме възможност да премерим сили и с тях, защото когато конкуренцията наистина е най-силната, това се усеща. Забелязвам, че в някои от спортовете вече участват, било то под чужд флаг или под неутрален, но в художествената гимнастика засега това не е така“, сподели още златното момиче, коментирайки и ситуацията около напусналата България Елвира Краснобаева.

“Няма яснота какво се случва с нея. Миналата година, когато нещата бяха в началото, когато за последно се видях с Кабаева, опитах се да подразбера нещо, но те не знаеха конкретна позиция. Сега се надявам, когато се видим, да мога да разбера повече.“

Симона Пейчева беше част и от съдийския състав на държавното първенство по художествена гимнастика, категория Б в Сандански.

“Искам да поздравя клуб ‘Вихрен’ за организацията на турнира. Справиха се страхотно. Аз съм много приятно изненадана от нивото, което гимнастичките от категория Б показаха. Има много талантливи деца, но и видях страшно много желаещи да тренират нашия труден спорт. Това е много положително, защото да видиш от 9 сутринта до 9 вечерта залата пълна е голяма гордост. Много е малък процентът на момичетата, които могат да стигнат до най-високото ниво и до националните отбори, затова е нормално тези, които остават, да намират своята реализация на това състезание и е много трудно те да намерят място в тройката или осмицата. Конкуренцията и тук е страхотна“, сподели още Пейчева, която коментира и новия правилник.

“Правилникът няма големи изменения сега. Едно време в нашите съчетания имаше 30 задължителни елемента, а сега са само 9. Набляга се на чистотата на изпълнение, на танцувалността, на артистичността. Сега гимнастиката се превърна в математика – който играе чисто и без груби грешки в изпълнението, печели. България винаги е показвала едно високо ниво, както в индивидуално, така и в ансамбъла. Когато си на големия килим, силата е в характера – той да ти помогне да се справиш с напрежението, с отговорността и с малките неща, които могат да те бутнат и да провалят всичко. Ние имаме качествени момичета, но смятам, че още трябва да се работи психологически върху издръжливостта им на килима на големи състезания. За съжаление нашият спорт е субективен. Разбира се, има критерии, но винаги има възможност съдиите да те отрежат в един или друг компонент“, добави Симона Пейчева.