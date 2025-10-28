Весела Димитрова празнува 50-годишен юбилей

Старши треньорът на ансамбъл жени Весела Димитрова празнува днес 50-годишен юбилей.
Димитрова е треньор на олимпийските шампионки от Токио 2021, на абсолютните световни шампионки от София 2022, на абсолютните европейски шампионки от Баку 2023 и Будапеща 2024 и на завършилия на четвърто място ансамбъл на Игрите в Париж 2024.
“Днес 50- годишен юбилей празнува моето момиче Весела!
Да е здрава, силна и благословена!
Познавам я от 16-годишна, когато дойде в клуб “Илиана”. Беше много смела, креативна и интересна. Стана треньор в клуба и след време отлетя в чужбина.
Върнах я, защото познавам отлично таланта и и знаех, че ще изуми.
Тя постигна всичко, за което може да мечтае един треньор - олимпийска титла, абсолютна световна титла, абсолютна Европейска титла и много, много медали…
Днес и пожелавам огромната и амбиция дълго да не я напуска, както и творческото и вдъхновение. Но от всичко, най-много и желая да бъде щастлива, защото освен професионалната и осъщественост тя има и прекрасно семейство!
Бъди щастлива, мое прекрасно момиче!
Обичам те!
Да ти е много весело днес!”, написа във Фейсбук Илиана Раева, президент на Българската федерация по художествена гимнастика!
Екипът на Sportal.bg честити юбилея на Весела Димитрова и й пожелава здраве, щастие и успехи!