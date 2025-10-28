Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Гимнастика
  3. Весела Димитрова празнува 50-годишен юбилей

Весела Димитрова празнува 50-годишен юбилей

  • 28 окт 2025 | 12:47
  • 306
  • 0
Весела Димитрова празнува 50-годишен юбилей

Старши треньорът на ансамбъл жени Весела Димитрова празнува днес 50-годишен юбилей.

Димитрова е треньор на олимпийските шампионки от Токио 2021, на абсолютните световни шампионки от София 2022, на абсолютните европейски шампионки от Баку 2023 и Будапеща 2024 и на завършилия на четвърто място ансамбъл на Игрите в Париж 2024.

“Днес 50- годишен юбилей празнува моето момиче Весела!

Да е здрава, силна и благословена!

Познавам я от 16-годишна, когато дойде в клуб “Илиана”. Беше много смела, креативна и интересна. Стана треньор в клуба и след време отлетя в чужбина.

Върнах я, защото познавам отлично таланта и и знаех, че ще изуми.

Тя постигна всичко, за което може да мечтае един треньор - олимпийска титла, абсолютна световна титла, абсолютна Европейска титла и много, много медали…

Днес и пожелавам огромната и амбиция дълго да не я напуска, както и творческото и вдъхновение. Но от всичко, най-много и желая да бъде щастлива, защото освен професионалната и осъщественост тя има и прекрасно семейство!

Бъди щастлива, мое прекрасно момиче!

Обичам те!

Да ти е много весело днес!”, написа във Фейсбук Илиана Раева, президент на Българската федерация по художествена гимнастика!

Екипът на Sportal.bg честити юбилея на Весела Димитрова и й пожелава здраве, щастие и успехи!

Следвай ни:

Още от Гимнастика

Направиха пункция на Валентина Георгиева, в петък евентуално и ЯМР

Направиха пункция на Валентина Георгиева, в петък евентуално и ЯМР

  • 27 окт 2025 | 14:47
  • 2192
  • 1
Даниел Маринов спечели бронзов медал на финала на успоредка

Даниел Маринов спечели бронзов медал на финала на успоредка

  • 25 окт 2025 | 16:20
  • 778
  • 1
Силен старт за Ева Брезалиева и Сияна Алекова на турнира в Дубай

Силен старт за Ева Брезалиева и Сияна Алекова на турнира в Дубай

  • 24 окт 2025 | 22:23
  • 1090
  • 1
Ангелина Мелникова спечели още два медала на Световното в Джакарта

Ангелина Мелникова спечели още два медала на Световното в Джакарта

  • 24 окт 2025 | 16:42
  • 1070
  • 0
Световната шампионка Ангелина Мелникова била на ръба да се откаже заради липсата на перспектива

Световната шампионка Ангелина Мелникова била на ръба да се откаже заради липсата на перспектива

  • 24 окт 2025 | 11:30
  • 1376
  • 0
Валентина Георгиева след контузията: Имам вътрешна мотивация, винаги мога да се изправя на крака

Валентина Георгиева след контузията: Имам вътрешна мотивация, винаги мога да се изправя на крака

  • 23 окт 2025 | 15:17
  • 1001
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Спартак (Плевен) 0:1 Ботев (Пловдив), "канарчетата" поведоха от дузпа

Спартак (Плевен) 0:1 Ботев (Пловдив), "канарчетата" поведоха от дузпа

  • 28 окт 2025 | 12:45
  • 4389
  • 12
ЦСКА уреди зимния лагер, играе четири контроли на лукс - излиза срещу двама български национали

ЦСКА уреди зимния лагер, играе четири контроли на лукс - излиза срещу двама български национали

  • 28 окт 2025 | 12:34
  • 5946
  • 3
Купата на България на живо: започна първият мач

Купата на България на живо: започна първият мач

  • 28 окт 2025 | 12:50
  • 16750
  • 2
Веласкес: Лудогорец загуби, но има още един противник, който спечели и е на второ място

Веласкес: Лудогорец загуби, но има още един противник, който спечели и е на второ място

  • 28 окт 2025 | 11:14
  • 11034
  • 17
Клуб от efbet Лига остана без треньор

Клуб от efbet Лига остана без треньор

  • 28 окт 2025 | 10:45
  • 14878
  • 7
ПСВ Айндховен шокира Левски с цената на харесан от “сините” нападател

ПСВ Айндховен шокира Левски с цената на харесан от “сините” нападател

  • 28 окт 2025 | 06:35
  • 21223
  • 13